台灣薪資落後日韓30％！外媒曝隱憂：僅6.5%勞工享受經濟成果

受惠於人工智慧（AI）熱潮帶動，主計總處公布台灣今年第三季GDP年增率達8.21%。根據CNN報導指出，台灣在美國總統川普關稅政策及中國軍事威脅下，經濟仍蓬勃發展，但經濟成長主要集中在電子製造業，並非人人可共享成果。

主計總處公布第三季GDP年增率達8.21%，主要受益於7到9月出口大增36.5%。預計2025年的GDP 成長率將接近7.4%，甚至可能超過中國。Capital Economics經濟學家Jason Tuvey表示，台灣近幾季的表現是全球最亮眼的經濟體之一，台股乘著AI熱潮，已經在9月超越德國股市，成為全球第八大。

台灣主要由高科技產業推動經濟蓬勃發展，許多公民卻無法分享繁榮帶來的成果，關鍵原因就在電子製造業佔台灣GDP的15%以上，但只僱用6.5%的勞動人口。收入差距擴大，工資停滯不前，台灣今年預估人均GDP將超越韓國與日本，但平均薪資卻落後兩國至少30%。

CNN指出，台灣在過去數十年累積的半導體與電子產業基礎，使其成為全球AI產業最大受益者之一，許多國際科技巨頭擴建AI資料中心，訓練大型模型所需的晶片、伺服器，核心皆仰賴台灣製造。財政部統計顯示，今年前10個月台灣對美出口年增逾63%，主要來自AI相關硬體需求。

台灣實質薪資自2000年代初期便趨於停滯，GDP中分配給勞工的比率從1990年代的50%降至目前的約44%。常駐台北的新加坡勞工議題研究者羅伊（Roy Ngerng）指出，台灣長期以來以壓低工資維持出口競爭力，使科技業獲利大幅成長，其他產業勞工卻沒有受益。台大經濟學者吳聰敏也表示，薪資停滯並非台灣獨有，許多已開發國家也面臨類似問題，尤其是低技能勞工。

