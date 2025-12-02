台達電砸37億併購　晶睿亮燈爆12萬張排隊搶購

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台達電（2308）與晶睿通訊（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿通訊100%股份，晶睿今（2）日開盤即亮燈漲停，股價達93.6元，爆近12萬張排隊搶購。

台達電指出，本次股份轉換對價為每股現金新台幣100元，溢價率約為16.8%，交易總金額約3,733百萬元。晶睿通訊預計於2026年1月16日召開股東臨時會討論本次股份轉換案及相關議案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達100%持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及停止公開發行。

台達董事長暨執行長鄭平表示：「智慧樓宇是台達長期看好的趨勢。晶睿通訊加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。面對全球市場快速變遷帶來的挑戰與機會，台達樓宇自動化事業群與晶睿通訊更緊密的整合，將能加快決策並進一步提升資源綜效。」

晶睿通訊董事長羅永堅表示：「晶睿通訊持續投入研發，引領安防產業的創新布局。加入台達之後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。此次股份轉換完成後，晶睿通訊將成為台達全資子公司，能更靈活運用集團的生產、研發和國際市場資源，透過跨域整合與協同合作，共同實現安全、永續的願景。」