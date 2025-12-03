科技股助威！00946再配0.058元　不到1小時填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
採月配息、受益人數達5.3萬的高股息ETF群益科技高息成長（00946）於今（3）日除息，每股配息0.058元，配息維持前一次水準，昨（2）日收盤價9.85元，除息參考價9.79元，受到大盤上漲帶動，不到1小時填息達陣，股息預計將於12月30日入帳。
觀察今年以來配息紀錄，今年一月除息0.041元，之後連續7次配息0.025元，直到9月起才調升至0.058元，連續4次維持此一配息水準。
00946追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」，相關成分股異動將於今日開盤後生效。
00946 此次換股新增納入12檔成分股，分別為宏碁 (2353)、聯發科 (2454)、敦陽科 (2480)、信邦 (3023)、禾伸堂 (3026)、優群 (3217)、原相 (3227)、豐藝 (6189)、台表科 (6278)、胡連 (6279)、啟碁 (6285)、奕力 - KY (6962)。
00946刪除 12 檔成分股，分別為信錦 (1582)、藍天 (2362)、威健 (3033)、晶技 (3042)、健鼎 (3044)、威剛 (3260)、碩天 (3617)、飛捷 (6206)、立端 (6245)、良維 (6290)、群電 (6412)、群聯 (8299)。
