ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

Google被低估的AI巨人　Gemini 3引爆台鏈新飆股

圖／先探投資週刊 提供

谷歌推出Gemini 3的AI模型讓市場驚艷，功能甚至比ChatGPT現有AI模型更強大，帶動母公司Alphabet股價創新高。當Gemini 3挹注到谷歌的搜尋引擎和雲端平台上後，有利市占率擴大；TPU v7晶片推出，象徵谷歌自研晶片進入新的里程碑。

文／魏聖峰 圖／先探投資週刊提供

日前Nvidia財報呈現利多不漲，但谷歌的掛牌母公司Alphabet股價卻不斷創新高，甚至頗有當年Nvidia股價多頭時期的風範，資本市值不但超越微軟，還逐步朝四兆美元逼近。假如未來會有更多強勢的ＡＩ公司冒出頭並推出更強大的ＡＩ模型與相關App產品，並能因此獲利，ＡＩ不但不會泡沫化，還會在各層面上進一步改善人類的生活。

搜尋引擎變得更強

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近谷歌推出Gemini 3的ＡＩ模型，被市場認為超越ChatGPT的功能，引發使用者的追逐。這讓市場看到Google AI的商業模式成形，而不是只是追趕OpenAI。過去市場質疑谷歌在ＡＩ的技術反應較慢、只會燒錢以及被OpenAI壟斷，在推出Gemini 3後，它能夠同時處理文字、圖片、影片、音訊和程式碼，不必分開處理。而且這次谷歌很大方，讓所有使用者在推出的第一天就取得Gemini 3 Pro預覽版，同時導入搜尋服務。

谷歌這招讓市場發現，Gemini的技術有超車ChatGPT的情況，當Gemini被導入ＡＩ搜尋摘要（AI Overview）和多輪搜尋（Multi-turn query）後，這會讓使用者在谷歌的搜尋平台停留更長的時間以及更高價值的搜尋意圖。因此，市場把谷歌這次的表現解讀成，谷歌的搜尋引擎霸權沒有遭ＡＩ顛覆，反而因為有更強大的ＡＩ技術，讓搜尋引擎變得更強。這會讓過去ＡＩ模型市場被OpenAI壟斷的現象，變成走向多個模型競爭格局。谷歌會把Gemini最新版本的技術變成谷歌雲端平台（ＧＣＰ）的核心技術，這讓華爾街市場發現相對於Nvidia、蘋果和微軟的資本市值相比，谷歌掛牌的母公司Alphabet的資本市值遭低估，帶動近期股價大漲，資本市值超越微軟，成為全球第三大資本市值企業。

就以截至第三季為止的過去一年財報來看，Alphabet營收三八五四．八億美元、僅輸給蘋果的四一六一．六億美元，但該公司的淨利卻高達一二四二．五億美元，超越蘋果、微軟和Nvidia。因此，Alphabet最全球獲利最強的企業。就過去一年的平均營益率來說，Alphabet是三二．一％、微軟四五．六％、蘋果三二％、Nvidia六二．四％。因此在這全世界最會賺錢的四家企業中，Alphabet排第三並贏過蘋果。再者，Alphabet是全世界最大的廣告公司，第三季來自廣告的收入達七四一．八億美元，過去一年的廣告收入就超過三千億美元。超越第二名Meta的一八九三億美元以及第三名亞馬遜的六四六億美元。

Alphabet淨利最高

就整獲利能力（營益率、淨利）來說，Alphabet不會輸給蘋果，且僅在營益率表現上僅輸給Nvidia的六二．四％和微軟的四五．六％。隨著Nvidia的市值一度超過五兆美元，蘋果市值超過四兆美元以及當時微軟也一度超過四兆美元來看，Alphabet當時的市值僅約三兆美元出頭，以獲利能力和產品的成長性推測，的確遭市場低估。谷歌在反托拉斯官司案被判不用被分割的最大利空結束後，以及第三季交出亮眼的財報數據，終於掀起這波股價的漲勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2381期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AIGoogleGemini

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【宣判結果】「32元回收電鍋」送拾荒嬤！　清潔員涉貪污一審判決出爐

推薦閱讀

涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明「強化法遵稽核」

涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明「強化法遵稽核」

台積電（2330）洩密案持續擴大，台灣檢方日前以違反營業秘密法及國安相關法規，正式起訴日本設備大廠TEL台灣子公司東京威力科創，理由是公司未盡力防止員工涉嫌竊取資料，今日東京威力科創也「臺灣檢察機關調查結果」以及「今後措施」2點回應，強調，「對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

2025-12-03 16:29
記憶體搶手！南亞科11月營收首破百億刷新高　前11月年增71%

記憶體搶手！南亞科11月營收首破百億刷新高　前11月年增71%

記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公布 2025 年 11 月自結合併營收為新台幣 101.69 億元，較上月增加 28.59%，較去年同期大增 364.89%，創今年以來單月最佳表現。累計 1 至 11 月合併營收達 545.69 億元，年增 70.92%，反映 AI 帶動的記憶體需求持續升溫。

2025-12-03 15:49
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方急喊「請耐心等」

LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方急喊「請耐心等」

LINE Pay Money於今（3）日下午3點正式上線，吸引大批用戶搶進嚐鮮，但不少消費者發現系統登錄頻頻出現「錯誤」的消息，公司緊急向外說明「因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤。我們已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。請用戶稍後再重新嘗試連線， 即可恢復使用。」

2025-12-03 16:33
快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成綁定19家指定銀行等任務，可享保證3年合作銀行提領0手續費，被視為支付市場大殺招。

2025-12-03 11:34
銀行業獲利今年可望創新高　彭金隆喊話員工加薪

銀行業獲利今年可望創新高　彭金隆喊話員工加薪

金管會公布金融三業最新獲利，銀行業前10月稅前獲利為5462.5億元，對此金管會主委彭金隆今（3）日在財委會上面對立委質詢時回應，今年金融業獲利有機會再創史上新高紀錄與此同時，金管會也鼓勵金融業對基層員工加薪。

2025-12-03 12:28
台版穩定幣上路時程　金管會主委：最快明年下半年

台版穩定幣上路時程　金管會主委：最快明年下半年

今（3）日財委會立委提問台版穩定幣何時可以發行？金管會主委彭金隆回應，「虛擬資產服務法」草案目前還在行政院，若是本會期順利送進立法院，並排進議程，順利通過的話，半年內完成子法，最快明年下半年就才可能上路。

2025-12-03 11:55
科技股助威！00946再配0.058元　不到1小時填息達陣

科技股助威！00946再配0.058元　不到1小時填息達陣

採月配息、受益人數達5.3萬的高股息ETF群益科技高息成長（00946）於今（3）日除息，每股配息0.058元，配息維持前一次水準，昨（2）日收盤價9.85元，除息參考價9.79元，受到大盤上漲帶動，不到1小時填息達陣，股息預計將於12月30日入帳。

2025-12-03 10:07
爭食獨立顯卡市場！輝達續稱霸　英特爾市占突破1%

爭食獨立顯卡市場！輝達續稱霸　英特爾市占突破1%

根據外媒Tom's Hardware報導，市場調研機構 Jon Peddie Research（JPR）公布最新一季獨立顯示卡市佔，整體市場在 2025 年第 3 季銷量來到 1200 萬片，季增 2.8%。雖然成長幅度不大，但市佔板塊卻出現微妙變化，輝達（NVIDIA) 雖然依舊以壓倒性優勢領先，不過 AMD 與 Intel 都悄悄向上走了一步。

2025-12-03 10:10
記憶體飆漲！IDC：全球智慧手機明年出貨下滑　中低端安卓影響大

記憶體飆漲！IDC：全球智慧手機明年出貨下滑　中低端安卓影響大

據市場研究公司IDC稱，由於儲存記憶體晶片價格上漲，平均售價推高至歷史新高，預計2026年全球智慧型手機出貨量將下降0.9%，其中成本敏感度高的中低端安卓系統的手機影響最大。

2025-12-03 10:05
記憶體價格飆升衝擊毛利　研調調降明年全球遊戲機預估量

記憶體價格飆升衝擊毛利　研調調降明年全球遊戲機預估量

根據TrendForce最新發布報告，受到記憶體價格飆漲影響，消費性電子產品整機成本大幅拉升，並迫使終端產品定價上調，進而衝擊消費市場。TrendForce繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測後，此次也下修遊戲主機2026年出貨預測，從原先預估的年減3.5%調降至年減4.4%。

2025-12-03 10:04

讀者迴響

熱門新聞

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

LINE Pay Money 今下午正式啟動！　一圖看開通3步驟

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

台中銀現增抽籤申購明起跑　1次買5張拼賺9500元

抖音、小紅書上榜！5款中國App有資安風險　數發部教3招自保

壽險保單重大變革！　新制拍板「2動1不動」原則

MSC狂購461船被認為「抽乾船舶資源」　業界：應有其他目的

LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方急喊「請耐心等」

富邦0052夯到爆！專家激推1組合「比0050多賺80%」

台灣港務公司115年擴大招募322名　師級起薪58K

借30萬被追債43萬！融資租賃亂象橫行　金管會急喊「快來申訴」

LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達陣

比特幣暴跌苦主！　川普家族「加密礦業」股價30分鐘內腰斬　

王永慶「海外遺產」再興訟！　王文祥有關鍵證詞

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明「強化法遵稽核」

22年來首見！中信銀台北101聯名卡掰了萬事達　Visa全數接手

記憶體賺爛！南亞科10月每股賺0.66元　年增率衝破1042%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366