定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

以證交所公布的11月定期定額交易戶數20大ETF來說，9月首次進榜的00981A仍是榜上唯一的主動式ETF，且近半年股價漲幅超過五表現最亮眼，理財達人表示，台股作為投資人最熟悉的市場，加上台股近年漲幅在全球股市排名居前，因此台股ETF是人氣最高的長線投資標的，定期定額戶數也持續增加。

根據投信官網12月9日數據顯示， 00981A規模已達到406.92億元，仍是全市場規模最大的主動式ETF，投資核心是台股市值前300大企業中最具成長性的個股，搭配部分高潛力的中小型股。以產業來說，這檔ETF投資主軸為AI供應鏈，前十大持股多為AI各領域龍頭，包括三台（台積電、台達電、台光電），及日前公布11月營收創單月新高的緯穎、奇鋐等。

