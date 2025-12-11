2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會（Fed）宣布降息1碼，激勵美股走揚，而今（11）日台股一度上攻28500點，而台股主動式ETF表現搶眼，主動統一台股增長（00981A）上漲1.48%，來到16.58元新高，而主動群益台灣強棒ETF（00982A）上攻14.2元，完成填息走勢。

00981A資產規模為406.92億元，為全市場規模最大的主動式ETF，近半年績效逾5成，其投資選股邏輯為台股市值前300大企業中最具成長性的個股，搭配部分高潛力的中小型股，以產業來說，這檔ETF投資主軸為AI供應鏈，前十大持股多為AI族群，包括台積電、台達電、台光電、緯穎、奇鋐等。

00982A自掛牌以來含息報酬率已上漲近5成，第二次配息金額為0.334元，於11月18日除息，於今日完成了第二次填息，也讓12.3萬投資人息利雙收，市場法人表示，今年新秀主動式ETF，是以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。

00982A於今年7月配出每股0.236元，更只花兩個交易日就完成填息，11月配息更高，每股配發0.334元，受到11月大盤拉回整理影響，花了18天完成第二次填息。

