國際扣件展開放買主預先登記　迎向淨零與全球供應鏈新契機

▲2026年台灣國際扣件展以「永續扣件，精準實踐」為主題，協助業者掌握全球最新創新應用、鏈結潛在合作夥伴。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

在全球供應鏈重組、美國關稅措施調整及各國加速推進淨零排放政策的多重壓力下，台灣扣件產業憑藉完整製造聚落與強大研發能量，持續推動綠色製程、數位轉型與產品高值化升級，由經濟部國際貿易署主辦的「2026年台灣國際扣件展(Fastener Taiwan)」將於明年4月22日至24日於高雄展覽館隆重舉行。

本屆以「永續扣件，精準實踐」為展會主軸，聚焦永續環保、智慧製造與創新應用三大面向，全面展示我國扣件產業在轉型升級上的最新成果。歡迎欲尋找優質供應鏈夥伴、拓展合作機會，或希望掌握全球扣件產業趨勢的業

者，即刻上網完成預先登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣國際扣件展」是整合扣件上中下游產業鏈、展現創新研發及協助全球業者鏈結潛在合作夥伴的重要展示與交流平台，展出範圍涵蓋原料、模具、成型機械、表面處理、檢測設備、扣件成品及手工具等的尖端產品與創新解決方案，呈現台灣作為「螺絲王國」的研發能力與生產能量，滿足汽車、航太、半導體、醫療及建築等高階應用需求。

國內指標企業者踴躍參展，展現產業轉型成果，包含瑞典家具品牌IKEA最大螺絲供應商至盈實業、木螺絲大廠鉑川、烤漆螺絲大廠世豐、鑽尾螺絲製造廠宏穎企業、跨足人工牙根醫材與高階汽車零組件市場的慶達科技。

另外，成功打進賓士、BMW、豐田、特斯拉等國際汽車大廠的友鋮公司、專營螺絲螺帽冷鍛成

型機的正曜公司，以及扣件搓牙機設計與生產的領導品牌鍵財機械。還有春雨集團將集結旗下分公司聯手展出應用於汽車、航太、電子、綠能等領域的扣件產品。這些企業將展示高值化扣件、高強度產品、節能設備與智慧製程技術，是國內業者觀摩升級趨勢的重要機會。

國外品牌看好臺灣獨特的製造產業聚落與彈性供應鏈，以及各項產業與市場的發展動能，也選擇參加「台灣國際扣件展」，拓展商機，包含德國百年塗料品牌Dorken Coatings、德國扣件經銷商Achilles Seibert、供應Toyota、Honda、Sony、Panasonic的日本彈簧墊圈品牌Fukae Spring、韓國氣壓離合器與制動器領導品牌HAWERS及馬來西亞扣件表面處理廠Tech Forge等。

除豐富的展示內容外，展覽期間也將舉辦開幕暨交流活動、全球扣件產業論壇、買主採購洽談會、市場商機說明會、主題導覽等多元活動，為業者搭建技術交流與市場拓展平台，擴大產業人脈、強化國際合作動能。

外貿協會歡迎有意尋找優質供應商、合作夥伴，或想掌握扣件產業最新發展趨勢的業者立即上網預先登記： www.fastenertaiwan.com.tw。