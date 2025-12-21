ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國K型經濟　專家：納入黃金、比特幣ETF多元資產布局

▲▼比特幣、加密貨幣、虛擬貨幣。（圖／路透）

▲納入比特幣ETF多元資產。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於明（2026）年的資產配置策略關注度持續提高，富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，當前市場熱議美國「K 型經濟」與 AI 科技浪潮，但從投資實務來看，關鍵不僅在於追逐成長題材，更應回歸資產配置本質，透過多元布局提升投資組合的穩定性與抗震能力。

針對明年的資產配置方向，薛博升提出三大建議。首先，在債券布局上，建議提高天期配置的彈性與多元性。過往投資人債券配置較為僵化，但隨著主動式債券 ETF 等工具問世，投資人可依市場環境調整長短天期組合，有助在利率循環轉折中提升整體投資效率。

其次，薛博升建議，有人分享美元會續強，但實際上整個市場的看法應該非常分歧。他提供另一債券投資策略供參考: 因匯率的轉動影響，避險成本往往都要30%左右，其實不太划算，現在不妨分散投資到非美元的債券部位上，包含:英國、澳洲、紐西蘭等，這些國家除日本外都處在降息循環的初期，不僅可分散風險，這類債券息收也具一定水準約4%以上。

再者，回到資產配置的角度上，建議投資上可適當比例納入比特幣ETF；今年主管機關法規開放多重資產基金對比特幣ETF投資，美國一些退休金和全世界知名主權基金，其實也開始納入一定比重的比特幣配置。

薛博升指出，長期來看，比特幣發展類似之前的黃金，過去50年因美國放棄金本位主義制度後，黃金才開始真正流入民間有大量交易產生，早期當時波動度是非常高的，但隨著時間演進黃金(比特幣)在過去幾年，波動度慢慢下降，除了話題性、投機性外，大家開始發現它的價值與位置、當然還有貨幣支付與風險對沖的功能，所以建議可仿效國外、或利用多重資產基金作微幅、少量布局。

展望明年美國降息循環仍繼續，資金回流資本市場有助推升表現，富邦投信建議，不妨提前布局明年第一季行情，除了主流趨勢的股票類別外，亦可配置長短債、非美元債、並納入多元資產如:黃金及比特幣ETF部位，以期於波動市場中掌握各類資產的表現機會。
 

關鍵字： 比特幣ETF資產配置債券投資降息循環多元布局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

AI股熱潮降溫、高息ETF資金轉進金融股，加上年底作帳行情發酵，讓金融股表現一掃上半年低迷，《ETtoday》統計至12月19日止，已有22檔金融股成功填息，進度相當亮眼。不過，仍有6檔尚未達陣，其中包括第一金（2892）與合庫金（5880）兩大官股金控，成為14家金控中唯二尚未填息的「最後兩強」。

2025-12-20 03:36
日央升息遭指「不夠鷹」　日圓兌美元跌破157、創一個月低點

日央升息遭指「不夠鷹」　日圓兌美元跌破157、創一個月低點

日本央行19日將政策利率上調至30年來的最高水平，但日央總裁植田和男 （Kazuo Ueda） 在會後記者會對未來升息的可能性並不具體，市場認為日央鷹派立場還不夠強硬，日圓跌勢進一步擴大，日圓兌美元跌逾1%，走貶157.77，貶破157關卡，創近1個月低位。

2025-12-20 10:39
面對全球經濟結構轉變與金融市場波動升溫，市場對於明（2026）年的資產配置策略關注度持續提高，富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，當前市場熱議美國「K 型經濟」與 AI 科技浪潮，但從投資實務來看，關鍵不僅在於追逐成長題材，更應回歸資產配置本質，透過多元布局提升投資組合的穩定性與抗震能力。

2025-12-21 06:05
台船公司52週年慶園遊會　來賓排隊爭相與「奮進魔鬼魚號」合影

台船公司52週年慶園遊會　來賓排隊爭相與「奮進魔鬼魚號」合影

台灣國際造船公司(2208) 以「海洋榮耀‧齊聚同心」為主題，今(20)日在高雄總公司辦理「52週年慶活動」。活動從上午九時起開始，雖間歇性飄雨，來賓仍熱情湧入，並把握難得的機會，近距離接觸台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」。

2025-12-20 14:02
華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

以看多科技股聞名的Wedbush證券Dan Ives團隊發佈「2026年十大科技預測」，認為科技股將在2026年上漲超過20%，包括輝達、甲骨文、微軟、特斯拉、蘋果科技巨頭均榜上有名。

2025-12-20 11:50
台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新改裝中　企業與新創團隊搶先勘查

當企業開始重新檢視辦公空間是否真正符合團隊規模、工作節奏與對外形象時，「親自走一趟實地了解」往往成為關鍵決策的一步。台驊控股(2636)旗下轉投資共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室，近期隨著空間改裝與配置調整逐步展開，成為企業與新創團隊評估辦公選項時，優先納入實地了解名單的共享辦公場域之一。

2025-12-20 07:00
台股季線高檔震盪　AI供應鏈受惠於GPU、ASIC雙成長引擎

台股季線高檔震盪　AI供應鏈受惠於GPU、ASIC雙成長引擎

時間即將進入年底假期，台股維持高檔震盪態勢，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，進入年底長期，外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

2025-12-20 06:05
萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

萬海航運(2615)本月16日宣布向中船黃埔文沖訂造6艘6000箱(20呎櫃)貨櫃船，預計2030年開始交船，業界分析，萬海目前累計訂造中貨櫃船共36艘，總運力達38.12萬箱，以現有運力54.6050箱計算，增幅高達69.81%；外籍貨櫃船公司台灣公司高階認為，萬海應該是規劃在2027年重返歐洲線，並爭取加入海運聯盟。

2025-12-19 22:08
鴻華先進斥資7.8億元　收購納智捷品牌全數股權並主導經營

鴻華先進斥資7.8億元　收購納智捷品牌全數股權並主導經營

鴻華先進（2258）今日和裕隆召開重訊記者會，正式宣佈以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100%股權，並主導經營。

2025-12-19 18:14
跑步真能減碳？富邦金控提前達成種10萬棵樹目標　還以碳權抵換支持大型馬拉松

跑步真能減碳？富邦金控提前達成種10萬棵樹目標　還以碳權抵換支持大型馬拉松

富邦金控今(19)日參與2025馬拉松運動博覽會，於花博爭艷館展出Run For Green™倡議計畫五週年成果。富邦金控自2021年起提出Run For Green™倡議計畫，力促臺北馬拉松等四大馬拉松賽事綠色轉型，提前達成為台灣種下10萬棵樹的目標。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控今年更於臺北馬拉松等大型馬拉松賽事提供自願性碳權抵換，創業界之先成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事的金融業者，以行動力挺運動永續。

2025-12-19 18:07

