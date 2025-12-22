快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

▲黃金價格持續向上走升，示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到市場預期美國持續降息影響，國際金價再觸新高，台銀黃金存摺今（22）日11點24分飆上每公克4472元新天價，以去年此時砸近10萬元、持有35公克黃金存摺估算，抱1年可賺近6萬元。

▲台銀近1年黃金存摺走勢驚人，可點圖放大。（圖／記者陳瑩欣翻攝台銀官網）

黃金交易員分析，去年此時黃金存摺掛牌賣出價在2782元左右表現，當時10萬元的預算可買到35克黃金，總成本9萬7370元。

如果35公克黃金抱緊處理，以今天黃金存摺盤中4470元天價評估，相當於15萬6450元，一來一回下賺5萬9080元，報酬率高達60.68%。

法新社報導，在今天亞洲早盤交易中，金價一度觸及每盎司4383.76美元高點。

台銀內部黃金市場資訊報告揭露，紐約聯準銀行總裁John Williams表示，需要更多數據來判斷通膨趨勢，且就業市場未出現明顯惡化跡象，對於改變利率政策沒有急迫性，但認為隨著通膨降溫，利率最終仍會降低，加上美國公布12月密西根大學市場氣氛為52.9不如預期，帶動金價上漲。

瑞士銀行(UBS)報告，黃金本身並不產生收益，且在每次市場下跌中未必都能發揮保護作用，但該行仍認為在總資產適度配置黃金能夠提升分散效果，並在系統性與地緣政治風險中提供緩衝，隨著政治不確定性與政府債務的升高，預期全球央行與投資人在未來一年對黃金仍有強勁需求。