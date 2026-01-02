ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／多國還在休元旦假　美線漲價辦法多延下周實施、運價混亂

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲多數船公司美國線延下周漲價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司訂的元月1日運價調漲方案，因為中國大陸與東南亞的越南、泰國等今(2)日都還在休假，已經有幾家船公司將漲價日期延到本月9日下一班船，也有船公司剛漲就通知本月6日到14日美國線每大箱(40呎櫃)運價下修300美元。攬貨業超大型A公司負責人估計，本月中會是運價高峰，估美西每大箱約2500美元，美東3800美元。

攬貨業超大型B公司負責人指出，這次元旦漲價多數沒漲成，改下班船漲價，因為市場貨量不足，今日有聯盟船對於有合約的客戶，美西線給每大箱FAK(各類貨品)價1860美元，估計本月中就會採取現貨價與長約價的一比一配比價，馬士基到本月8日為止，網站上美西線給1800美元運價；另船公司有為特定收貨人制定優惠運價(NAME ACCOUNT)。

本月1日一家有確實漲足運價的聯盟船，今日通知本月6日至14日，美西、美東與美國內陸每大箱運價下修300美元，美西改收2750美元，美東3600美元、芝加哥與邁阿密4900美元。

大型攬貨公司高階指出，多數託運人都會避開在漲價日出貨，會觀望幾天再決定出貨時間，而船公司對於不同客戶會給不同價格，目前市場運價很混亂，估計下周二以後才看到較確定的行情價。

至於農曆年前的高運價估計會維持到什麼時候，較樂觀的認為可以維持到2月首周，但也有攬貨業認為1月下旬就會開始下修，好為農曆年後航班多囤些貨。　　

船公司這次原是規劃元月1日美西線自2000-2100美元漲到3000美元，美東線要從2850-3050美元要漲到3900美元，歐洲線要從2400-2600美漲到3000美元，今天歐洲線開盤價約2600美元。

關鍵字： 多國還在休元旦假美線漲價多延下周

台積電ADR在美股2026年首個交易日大漲，以狂噴5.17%收盤，股價創史上新高，全球市值排行，前進二名至第6位。

2026-01-03 11:53
雙北捷運今（3日）起可掃碼搭乘，除此之外，還有另一方式是用手機信用卡感應支付，不過僅限於台新銀行信用卡可以使用， 台新銀行公告提醒持卡人刷卡進站車費統一在搭車次日凌晨 2點統一結算並請款，但車費刷卡通知依信用卡種類不同而有不同規範。

2026-01-03 10:42
國人海外投資熱度持續升溫，其中美股匯集全球龍頭AI股，也讓國人紛紛將資金投入，看準此趨勢，永豐金證在今年（2026年)1月起則祭出美股手續費大優惠，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至0.08%，相較原本0.15%打了五折，也比市場各家券商多落在0.1%~0.5%來得低，震撼市場。

2026-01-03 12:05
擁有56.2萬股民、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每單位預估配發金額為0.1元，較前一次0.09元，此次增加0.01元，為近一年第4次調升，以今日18.18元收盤價計算，單次配息率0.55%，年化配息率約6.6%，除息交易日為1月20 日，投資人若要參與配息，需於1月19日前買進或持有，股息發放預計2月13日入帳。

2026-01-02 17:56
記憶體模組族群股價近期表現強勢，威剛（3260）、十銓（4967）因有價證券多次達集中交易市場公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊，供投資人參考，兩家公司11月都表現強勢，獲利都年增超過1000%。

2026-01-02 17:09
玻纖布大廠德宏（5475）2025年全年股價狂飆686.07%，高居年度飆股榜首，今（2日）台股大漲，股價逆勢收跌下挫近3%，被要求公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月每股獲利0.03元，較去年同期轉虧為盈，大增130%。

2026-01-02 16:13
採半年配、擁有逾203萬受益人的元大台灣50（0050）ETF今（2）日公告配息1元， 較上次分割後首配息金額有所增加，以今日收盤價66.95元估算，年化配息率約3%。

2026-01-02 15:24
採季配息、擁有逾153萬受益人的元大高股息（0056）ETF今（2）日公告配息0.866元，連3次配息金額相同，以今日收盤價37.01元估算，年化分配率為9.35%。

2026-01-02 15:00
高股息ETF之王00713在2025年歷經配息下修後，最新宣布季配息維持0.78元，意味降息循環下的收益調整期已告一段落。基金經理團隊同步調整持股結構，減碼漲多電子與金融，轉而布局亞泥、統一、和泰車等現金流穩定的傳產龍頭。面對2025年台股高基期與拉積盤壓力，00713的策略焦點已從「追高收益」轉為「穩定防禦」，配息走勢也可望回歸常態。

2026-01-03 05:30
房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。

2026-01-03 00:07

