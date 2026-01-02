快訊／多國還在休元旦假　美線漲價辦法多延下周實施、運價混亂

▲多數船公司美國線延下周漲價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司訂的元月1日運價調漲方案，因為中國大陸與東南亞的越南、泰國等今(2)日都還在休假，已經有幾家船公司將漲價日期延到本月9日下一班船，也有船公司剛漲就通知本月6日到14日美國線每大箱(40呎櫃)運價下修300美元。攬貨業超大型A公司負責人估計，本月中會是運價高峰，估美西每大箱約2500美元，美東3800美元。

攬貨業超大型B公司負責人指出，這次元旦漲價多數沒漲成，改下班船漲價，因為市場貨量不足，今日有聯盟船對於有合約的客戶，美西線給每大箱FAK(各類貨品)價1860美元，估計本月中就會採取現貨價與長約價的一比一配比價，馬士基到本月8日為止，網站上美西線給1800美元運價；另船公司有為特定收貨人制定優惠運價(NAME ACCOUNT)。

本月1日一家有確實漲足運價的聯盟船，今日通知本月6日至14日，美西、美東與美國內陸每大箱運價下修300美元，美西改收2750美元，美東3600美元、芝加哥與邁阿密4900美元。

大型攬貨公司高階指出，多數託運人都會避開在漲價日出貨，會觀望幾天再決定出貨時間，而船公司對於不同客戶會給不同價格，目前市場運價很混亂，估計下周二以後才看到較確定的行情價。

至於農曆年前的高運價估計會維持到什麼時候，較樂觀的認為可以維持到2月首周，但也有攬貨業認為1月下旬就會開始下修，好為農曆年後航班多囤些貨。

船公司這次原是規劃元月1日美西線自2000-2100美元漲到3000美元，美東線要從2850-3050美元要漲到3900美元，歐洲線要從2400-2600美漲到3000美元，今天歐洲線開盤價約2600美元。