爽賺10萬大紅包！4檔「加薪股」抽籤開跑　欣興報酬率飆88%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2026年開春紅包來了！台股新股、增資抽籤熱度爆棚，本周共有4檔抽籤股接力拼場。《ETtoday財經雲》整理發現，其中以載板大廠欣興（3037）最為驚人，若幸運中籤，一張潛在獲利上看10.3萬元，報酬率逼近9成。申購時程自今（5）日起至1月8日天天都可報隊，投資人可得把握機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣興、州巧申購中

根據證交所公告，本周4檔抽籤股中，欣興（3037）與州巧（3543）屬於上市增資案，申購期早已起跑，將於1月6日（周二）截止，尚未參加的股民要搶要快。

欣興（3037） 承銷價116元，若以目前市價約219元計算，抽中一張等於現領10.3萬元，報酬率高達88.8%，是本周最強「財富密碼」。

州巧（3543） 承銷價35元，市價約42.7元，中籤獲利約7650元，報酬率約21.9%。

新股接棒：長廣報酬率74%超誘人

除了正在進行中的增資股，新股上市（IPO）部分也很有看頭。輝創（6722）與長廣（7795）將從1月6日起開始申購，持續到1月8日，同樣預計於1月16日開獎。

長廣 承銷價125元，市價約217.5元，中籤一張可望獲利9.25萬元，報酬率達74%，吸金力道不輸欣興。

輝創 承銷價40元，市價約57.2元，中籤獲利約1.72萬元，報酬率約43%。