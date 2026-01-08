ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

寶得利轉型賣果昔　新團隊進駐「今年營收有望倍增」

▲▼寶得利經營團隊。（圖／寶得利提供）

▲寶得利經營團隊。（圖／寶得利提供）

記者高兆麟／台北報導

過去以觀光購物站為主要業務經營的上櫃公司寶得利（5301）近期積極轉型布局，以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」為主軸，整合既有批發、零售、觀光購物站與餐飲等基礎，並串聯集團數位科技資源，推動新產品Peigo冷凍果昔杯成為下一階段成長新引擎，在金團隊進駐下，力拚今年營收倍增，並在第四季有望達到單季損益兩平。

寶得利表示，目前已完成團隊升級，由董事長黃武琦、總經理梁哲華及財務長兼發言人張瑋瓛共同領軍，強化策略執行、財務紀律與對外溝通效率，為新事業擴展建立可複製的組織能力。
 
寶得利表示，公司未來將透過三大核心能力，打造長期差異化優勢。第一是食材透明化與全程溯源，從產地、批號、檢驗到生產日期皆可追蹤，強化食品安全信任基礎。第二是標準化製程，採固定配方、規格化果杯與標準機台參數，確保全球一致風味與品質。第三則是數位化營運，透過系統串聯庫存、補貨、設備維護與銷售數據，導入需求預測、精準採購與成本控管，全面提升營運效率。
 
寶得利未來也會以標準化產品線與完整數位營運平台，打造具 scalability 的展店與加盟模型，建立導入標準流程與培訓體系。明確複製 SOP，縮短新據點啟動時間。提升擴張速度並降低營運風險。同時也將進軍海外高價值市場，以「台灣製造」與專利技術為核心競爭力，優先布局美國、日本、韓國、新加坡等高消費市場。並透過策略合作夥伴建立 冷鏈物流與服務體系，形成可持續擴張的海外平台。
  
寶得利董事長黃武琦指出，全球果昔市場正從「清涼飲品」走向「功能性營養補充餐」，2025 年全球市場價值達 150.4 億美元，並以 9.48% CAGR 持續擴張；亞太地區年增率達 10%，顯示健康與便利需求帶動的結構性成長趨勢明確。而台灣果昔市場亦面臨「原料成本波動、口感品質波動、食安無完整溯源」三大痛點，正是寶得利以標準化與溯源能力創造差異化價值的關鍵切入點。總經理梁哲華也表示：「我們不只是推出一款產品，而是提供一套可規模化、可追溯、可信賴的健康即飲解決方案；讓健康飲食更簡單，也讓商業擴展更容易。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

寶得利也推出新產品Peigo 冷凍果昔杯，採用 100% 純蔬果製成，絕不添加濃縮果汁與人工香料，透過低溫速凍技術鎖鮮保存，保存期限可達18個月，訴求「健康安全無負擔、適合所有年齡層」。以健康即飲重新定義便利營養新標準。同時，產品端將以完整產品線覆蓋多元客群，包含機能型與親子健康系列，並採用環保紙杯與食品級包材，兼顧減塑 ESG 與品牌質感；更可將溯源與成分資訊整合於杯身，提高企業採購門檻與消費者信任，以落實永續發展與企業社會責任。

關鍵字： 寶得利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【1歲大巨嬰】薩摩耶犬重壓媽媽身上討摸摸

推薦閱讀

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

華爾街多家投資銀行相繼上調台積電（2330）股票目標價，《彭博》指出，這代表台積電的股價在創紀錄飆升後市場看多情緒仍在延續。摩根大通（JPMorgan Chase & Co. ）認為市場擴大對先進製程需求、上調代工價格與毛利率走揚等原因續看台積電今年營運表現。

2026-01-07 12:55
台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」　彭金隆曝6成個股未達年線

台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」　彭金隆曝6成個股未達年線

今（2026）年新曆年甫開年，台股就突破3萬點，但是全靠台積電（2330）一檔個股撐指數，結構性失衡、指數「虛胖」現象成為今（7）日立委林德福財委會質詢重點，金管會主委彭金隆指出，去（2025）年個股股價在年線以下比重63.5%，此一數值反映景氣、投資人對未來的預期。

2026-01-07 13:16
黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

記憶體股今（7）日持續成為市場資金重心，旺宏（2337）、力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）持續成為成交榜前10強個股，其中旺宏、南亞科漲幅皆逾8%，模組廠創見（2451）盤中亮燈漲停，而2檔新處置股群聯（8299）、威剛（3260）漲勢明顯收斂，群聯盤中漲8%、威剛小漲。

2026-01-07 11:13
ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

台積電（2330）提前反映1月15日法說題材，股價來到1705元新高價位，台股一舉突破3萬點，上攻30576.3點歷史新高，ETF股王元大台灣50正2(00631L)在今（7）日盤中刷下404.6元新天價，00631L將於今日起進行分割投票，預計可1拆20，透過後可回到20元左右，更有利操作。

2026-01-07 10:53
記憶體大缺貨　三星示警「電子產品恐全面漲價」

記憶體大缺貨　三星示警「電子產品恐全面漲價」

受到人工智慧（AI）需求暴增，記憶體市場供給緊繃，南韓大廠三星電子（Samsung Electronics）示警，記憶體晶片供應短缺將波及半導體供應，推升整個電子產業的價格，連自家的消費性電子產品也難以倖免。

2026-01-07 13:35
急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬元沒人領　下周一錯過充公

急尋中獎人！南投彩券行頭獎800萬元沒人領　下周一錯過充公

台灣彩券公司今（7）日表示，去（2025）年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限將於今（2026）年1月12日（星期一）截止，截至目前尚未完成兌領，呼籲中獎人盡快撥打高額兌獎專線預約兌獎。

2026-01-07 10:55
群創處置首日量縮漲8%　資金轉戰3檔面板股亮燈　　

群創處置首日量縮漲8%　資金轉戰3檔面板股亮燈　　

面板股強勢表態，靠打入Space X供應鏈題材猛漲的群創（3481）今（7）日因列入證交所處置股名單，5分鐘人工撮合一次，早盤成交量受限，惟股價仍漲8%；市場資金轉向同為面板股友達（2409）、彩晶（6116）及凌巨（8105）同奔赴漲停，友達更因爆14萬張成交量，一度居上市排行榜軍。

2026-01-07 09:36
黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」　願出席北士科總部簽約

黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」　願出席北士科總部簽約

輝達創辦人黃仁勳今日在CES展會中進行全球媒體問答，除了再次點名晶圓代工龍頭台積電（2330）的重要性外，針對近日傳出他即將再度來台，並參與台灣總部簽約記者會，他則表示，如果有收到台北市的邀請，應該會出席，屆時黃仁勳在台灣除了參加簽約記者會外，還將參加輝達尾牙，也傳出可能會再次舉辦兆元宴，預料訪台行將再次刮起黃仁勳炫風。

2026-01-07 08:02
台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

今（2026）年甫開年，在台積電（2330）領軍下，台股就突破3萬點，而國際間美國以迅雷不及掩耳速度，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，財信傳媒董事長謝金河以「2026年的兩個不能」為題，寫下所觀察到的現象。

2026-01-07 10:16
台股成交量突增2千億　彭金隆：外資參與度提升至48％

台股成交量突增2千億　彭金隆：外資參與度提升至48％

今（7）日財委會多名立委均把焦點放在台股3萬點上面，針對台積電（2330）科技股獨強現象，以及AI泡沫化質詢，金管會主委彭金隆維持，不會對未來股市做預測立場，但對於1月5日台股一天多出2千億元成交量，則證實外資對台股參與率從2024年45%，提高到去年的48%。

2026-01-07 12:18

讀者迴響

熱門新聞

184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

黃仁勳一句話記憶體股4檔霸榜！創見亮燈　2檔新處置股續揚

ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

台股漲破3萬點　謝金河：2026年「兩件事不能做」

台股進入「三動」年代　凱基推首檔不配息ETF

記憶體火到2026！　外資點名4檔「1台股在列」

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

謝金河：2026年的新賽局

特化股長興獲台積電訂單　股價拉出第2根漲停

去年替代燃料船訂單499艘　克拉克森：港口綠色燃料供應明顯滯後

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

台積電升天！華爾街6 投行調高目標價　3利多「股價繼續漲」

車禍對方沒保險、遇上連環車禍怎麼辦？

00929重返榮耀！配息升至0.1元穩坐「月配一哥」

記憶體大缺貨　三星示警「電子產品恐全面漲價」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366