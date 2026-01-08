寶得利轉型賣果昔　新團隊進駐「今年營收有望倍增」

▲寶得利經營團隊。（圖／寶得利提供）

過去以觀光購物站為主要業務經營的上櫃公司寶得利（5301）近期積極轉型布局，以「團隊升級 × 新產品 × 新動能」為主軸，整合既有批發、零售、觀光購物站與餐飲等基礎，並串聯集團數位科技資源，推動新產品Peigo冷凍果昔杯成為下一階段成長新引擎，在金團隊進駐下，力拚今年營收倍增，並在第四季有望達到單季損益兩平。

寶得利表示，目前已完成團隊升級，由董事長黃武琦、總經理梁哲華及財務長兼發言人張瑋瓛共同領軍，強化策略執行、財務紀律與對外溝通效率，為新事業擴展建立可複製的組織能力。



寶得利表示，公司未來將透過三大核心能力，打造長期差異化優勢。第一是食材透明化與全程溯源，從產地、批號、檢驗到生產日期皆可追蹤，強化食品安全信任基礎。第二是標準化製程，採固定配方、規格化果杯與標準機台參數，確保全球一致風味與品質。第三則是數位化營運，透過系統串聯庫存、補貨、設備維護與銷售數據，導入需求預測、精準採購與成本控管，全面提升營運效率。



寶得利未來也會以標準化產品線與完整數位營運平台，打造具 scalability 的展店與加盟模型，建立導入標準流程與培訓體系。明確複製 SOP，縮短新據點啟動時間。提升擴張速度並降低營運風險。同時也將進軍海外高價值市場，以「台灣製造」與專利技術為核心競爭力，優先布局美國、日本、韓國、新加坡等高消費市場。並透過策略合作夥伴建立 冷鏈物流與服務體系，形成可持續擴張的海外平台。



寶得利董事長黃武琦指出，全球果昔市場正從「清涼飲品」走向「功能性營養補充餐」，2025 年全球市場價值達 150.4 億美元，並以 9.48% CAGR 持續擴張；亞太地區年增率達 10%，顯示健康與便利需求帶動的結構性成長趨勢明確。而台灣果昔市場亦面臨「原料成本波動、口感品質波動、食安無完整溯源」三大痛點，正是寶得利以標準化與溯源能力創造差異化價值的關鍵切入點。總經理梁哲華也表示：「我們不只是推出一款產品，而是提供一套可規模化、可追溯、可信賴的健康即飲解決方案；讓健康飲食更簡單，也讓商業擴展更容易。」

寶得利也推出新產品Peigo 冷凍果昔杯，採用 100% 純蔬果製成，絕不添加濃縮果汁與人工香料，透過低溫速凍技術鎖鮮保存，保存期限可達18個月，訴求「健康安全無負擔、適合所有年齡層」。以健康即飲重新定義便利營養新標準。同時，產品端將以完整產品線覆蓋多元客群，包含機能型與親子健康系列，並採用環保紙杯與食品級包材，兼顧減塑 ESG 與品牌質感；更可將溯源與成分資訊整合於杯身，提高企業採購門檻與消費者信任，以落實永續發展與企業社會責任。