真相！　2026信用卡回饋大縮水

2026年信用卡回饋明顯進入「精算時代」。過去動輒2%、3%無上限現金回饋的好日子不再，取而代之的是名額有限、條件繁複、以點數為主的回饋設計。長期觀察信用卡市場的專家指出，銀行正以「省錢式行銷」重新布局刷卡優惠，不僅現金回饋縮水，更透過存款、財富管理與自家點數生態圈，多層次綁住卡友。對消費者而言，刷卡不再只是比回饋高低，而是必須全面盤點資產配置與使用門檻，才能真正刷出價值。

「今年可以明顯觀察到，銀行還是用『省錢』的角度在做行銷。」長期研究信用卡權益變化的信用卡達人寶可孟指出，2026年銀行不再主打高額現金回饋，而是改以點數回饋搭配存款、財管服務，多管齊下提高客戶黏著度。

在成本壓力與數位轉型影響下，銀行回饋策略已從過去「大方無上限」的現金回饋，轉為「精準、可控」的回饋模式，透過條件設計與名額限制，嚴控行銷支出。

從近期發行的中國信託財管鼎鑽卡即可看出端倪。寶可孟分析，中信銀針對財管客戶推出的新卡，申請門檻為往來資產300萬元以上，首年雖免年費，但隔年若要續免年費，資產門檻拉高至1,500萬元。

不僅如此，卡片主打的高端餐廳優惠，也設下嚴格限制。星級餐廳用餐現折1,000元，必須提前預約，且每月限額僅200名。寶可孟直言，中信銀財管客戶動輒上萬人，200個名額「真的非常限量」，顯示銀行在設計活動時，已從成本控管角度精算每一項優惠。

而過去深受卡友喜愛、2%以上的無腦刷現金回饋卡，如今在市場上幾乎消聲匿跡，多數卡片的一般消費回饋落在1%左右，若想提高回饋比例，往往必須滿足額外條件，例如在同一家銀行擁有300萬元以上資產、開立數位帳戶，或完成指定任務，但即便如此，回饋仍設有每月上限。

信用卡達人李勛也觀察到，2026年多數高回饋已全面轉向「點數回饋」。各銀行紛紛打造自有點數品牌，如台新Point、玉山ePoint、國泰小樹點，或中信銀與統一集團合作推出的openpoint。

李勛指出，點數回饋不僅讓銀行更容易掌握成本，也能制定專屬遊戲規則，例如限制單次折抵比例、引導點數留存在生態圈內使用，進一步擴大銀行與合作通路的影響力。



