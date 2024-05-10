豆府Q1每股賺3.9元同期次高　鮮活果汁Q1較上季轉虧為盈

▲豆府餐飲集團董事長吳柏勳。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
豆府（2752）Q1合併營收為8.6億，年增14.8%；稅後純益為1.03億元，EPS為3.9元，寫下同期次高。4月營收為2.69億元，年增6.82％；累計前4月合併營收為11.29億元，年增12.81％。
豆府表示，Q1適逢春節消費旺季，整體台灣消費內需景氣仍相對穩定，集團旗下各品牌Q1新增3家門店，透過持續展店策略，也為今年首季營運業績添柴加火，加上各品牌戮力強化消費者實際到店體驗，推升營運成長。
展望未來，豆府指出，將持續推進多品牌與多角化營運方針，增加旗下各品牌營運門店數，目標在2025年達成集團百店目標；另也透過集團APP增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；加上各品牌持續推出新菜色，多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及疫後重啟海外夥伴合作洽談，都將為集團長期發展增添助力與動力。
▲鮮活果汁大陸昆山廠。（圖／鮮活果汁提供）
鮮活果汁-KY（1256）Q1合併營收為8.7億元，年增5.41％；稅後淨利為0.53億元，EPS為1.34元，較上季轉虧為盈，與去年同期相較持平，主要係因去年同期美元匯率波動因素認列外幣兌換損失所致。
鮮活表示，時序邁入新茶飲產業旺季，公司透過持續研發健康、天然的產品，並提供冷藏、冷凍的運輸條件以保證茶飲原料的新鮮、健康，滿足消費者對高品質的要求提高產品市場競爭力。
展望後市，鮮活將審慎觀察消費者需求變化並針對市場趨勢研發新品，面對變化多端的市場環境，公司亦積極構建多元化銷售渠道、不斷拓寬市場接觸點，增強品牌可見度。此外，公司憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座廠合計年產能15.5萬噸優勢，進一步優化供應鏈管理，提高整體運營效率，站穩中國新茶飲供應商領先群位置，以期營運能穩健發展。
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