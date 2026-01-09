一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

▲元大金去年獲利創新高，EPS 2.74元。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

台股去年12月日均量放大6100億元，帶動元大證經紀手續費收入，單月稅後淨利27.51億元，全年稅後淨利達244.21億元，創歷史新高，年增15.4%；銀行稅後淨利為4.51億元，全年稅後淨利106.68元，亦創下歷年同期新高，年增幅達6.5%；元大人壽去年12月雖經常性收益持續穩定成長，年末保單成本增加，當月產生稅後損失5.83億元，全年則虧損14.09億元。

兆豐金去年12月稅後淨利31.05億元，累計全年稅後淨利350.96億元，年增率0.95%，EPS 2.37元。

子公司兆豐銀去年12月稅後淨利24.31億元，全年稅後淨利289.24億元，年增1.95%；兆豐證全年稅後淨利22.58億元，年減11.45%，主要受到4月美國對等關稅掀起股災衝擊，當時因應風險管理考量執行停損所致；兆豐票去年稅後淨利25.25億元，年增14.46%，兆豐產險去年稅後淨利7.61億元，年增84.71%。

永豐金去年12月自結稅後淨利15.65億元，累計全年稅後淨利265.02億元，連續第三年創下歷年新高，年成長18.8%，EPS 1.97元，年化ROE 11.5%，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於去年10月起認列京城銀的獲利。

各子公司獲利方面，永豐銀12月稅後淨利4.4億元，較前年同期大幅減少65.2%，主因認列信用卡商譽減損，不過截至期末，收購安信信用卡公司的商譽已經完全減損完畢；全年累計稅後淨利194.62億元、成長11.7%，連續第五年創下歷年新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。

另外，京城銀單月稅後淨利5.79億元，成長73.9%，主要因為認列呆帳回收及迴轉未分配盈餘稅，10～12月稅後淨利12.49億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

永豐金證受惠於投資部位評價提升，12月稅後淨利6.55億元、成長44.6%，累計全年稅後淨利64.71億元、成長11%，續創歷史新高，主要是受惠於泛財管收入與資本利得的增長。

第一金去年12月稅後淨利為14.17億元，全年稅後淨利269.34億元，年增率 6.2%，EPS為1.87元。

一銀去年12月稅後淨14.05億元，全年稅後淨利達256.63 億元，年增 7.8%，第一金人壽12月因認列1.34億元虧損導致單月轉虧，全年稅後淨利為6.35 億元，年增9.3%；第一金證12月稅後淨利1.77億元，全年稅後淨利11.11億元，年減6.1% 。

華南金12月稅後淨利20.08億元，全年稅後淨利264.24億元，年增14.28%， EPS 1.9元，核心子公司華南銀單月稅後淨利15.87億元，全年稅後淨利241.5億元。

