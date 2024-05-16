東元董事改選大戰！　公司派足額提名11位獲外資全數支持

▲東元公司派11位董事改選提名名單，獲外資支持。（圖／東元提供）

記者高兆麟／綜合報導

東元電機（1504）即將於5月24日召開股東常會，15日國際最具權威的外資投票建議機構ISS(Institutional Shareholder Services)發表了投票建議，建議「全數贊成」公司所提共計11位的董事及獨立董事候選人，並且明確建議「全數反對」外部股東菱光科技公司所提名的所有8位董事及獨立董事候選人。

東元電機此次股東會進行董事改選大戰，公司派採足額提名11席競爭此次改選，至於力主改革的東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營此次再捲土重來，已在日前提出8席董事候選人角逐，也就是說今年董事改選， 共提名19席爭11個席次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ISS認為過去三年公司的經營績效是令人滿意的，公司所提的董事候選人有助於公司的進一步成長及發展，因此全數支持。外部陣營所提的建議與人選，經過評估後，並不符合東元未來發展的需求，因此全數反對。

繼昨日外資投票建議機構ISS(Institutional Shareholder Services) 建議「全數贊成」東元公司所提共計11位的董事及獨立董事候選人之後，另一家國際知名機構GL（Glass Lewis）今（16）日也發表了投票建議，同樣是「全數支持東元公司所提共計11位董事及獨立董事候選人」，並且建議「全數反對外部股東菱光科技公司所提名的所有8位董事及獨立董事候選人」。

東元即將於5月24日召開113年東元股東常會，兩家國際知名之權威外資投票建議機構ISS和GL，在經過審慎評估後，今年均建議股東「全數支持東元公司提名之所有十一名候選人」。

東元表示，針對權威外資投票建議機構均給予相同的投票建議，顯示出公司的提名人選，是符合東元未來發展方向，也是給予經營團隊的努力與成果的肯定。