華爾街空頭改口！　大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

▲紐約華爾街知名路標。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有「華爾街大空頭」外號的摩根士丹利（大摩）首席投資長兼首席美國股票策略師威爾遜(Mike Wilson) 出具最新報告，上調標普500指數未來12個月內的看法，由原先估跌至4500點改為較目前上漲1.5%至5400點。

《FOURTUNE》報導，考慮到過去 100 年來標準普爾 500 指數的平均年回報率約為 10%，股市在 12 個月內上漲 1.5% 聽起來可能並不樂觀，但這對威爾遜來說已是一個重大的轉變。

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外媒指出，這位資深策略師此前預計藍籌股指數將在未來 12 個月內下跌 15%，至 4500 點，而且他已經看跌了一段時間。

這一新的轉變使威爾遜的市場前景與摩根士丹利首席美國經濟學家岑特納(Ellen Zentner)的經濟預測保持一致，後者在二月份提高了GDP增長預測，並預計通脹將會減弱，而且今年將進行三次降息，這應該會緩解當前的一些經濟壓力。

至於威爾遜，他憑藉先見之明預測當年股市將因「火與冰」（也稱為利率上升和經濟成長放緩）的組合而暴跌，從而贏得了 2022 年華爾街頂級策略師的認可。但他的悲觀性格導致過去一年半出現了一些錯誤的預測。

去年1月，威爾遜曾出具報告示警市場留意熊市陷阱，但6個月後美股持續飆升，威爾遜仍認為，由於聯準會升息放緩、財政支持減弱以及利潤放緩，市場正走向災難。不過隨著美國經濟未出現重大變動，最近一次報告則轉向樂觀，市場密切觀察大空頭改口是否成為反指標訊號。