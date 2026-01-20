台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！網喊：見證奇蹟

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台股指數近期頻創新高，一舉衝破3萬1千點大關；不料，今（20）日記憶體族群卻出現劇烈震盪。被網友認證的「反指標女神」巴逆逆，一早曬出持股截圖，包括重挫的華邦電及南亞科，讓大票投資人洗版驚呼，其「股市冥燈」的威力再現。

記憶體雙雄盤中驚現跌停！「反指標女神」傻眼了

受美方關稅政策利空衝擊，今早記憶體與面板族群股價大翻車。南亞科（2408）開盤即遭遇賣壓，直接殺至跌停板，儘管約半小時後打開跌幅收斂，仍重挫15元。華邦電（2344）則開低震盪走高，盤中跌幅一度超過9%逼近跌停，最低報105.5元。

對此，被封為「東方神祕力量」的巴逆逆今早崩潰發文，直呼「Are you kidding me？跌停是怎樣？」質疑昨日利空消息理應已提前反應，沒想到今日跌勢更顯慘烈。

▲股市冥燈發威了。（圖／翻攝自臉書／吃土鋁繩-巴逆逆）

網友驚呼：科學的盡頭是玄學

眼看再次見證「反指標女神」的威力，大票網友紛紛回應，「被割韭菜了」、「太猛了」、「見證奇蹟的時刻」、「科學的盡頭是玄學」、「又發威了」、「喔不！我昨天該相信直覺的，看到妳進場...」、「沒有人能超越妳了」。

不少股民也笑說，「先問什麼時候出場」、「加碼衝」、「美女...你真的太厲害了，一碰就跌停」、「女神快出掉吧」、「要蓋廟供人參拜了嗎？哪裡可以添香油錢」、「我沒跑掉啊啊啊啊」、「又創下一個傳說案例了」、「多買一些平倉，我們才有機會上車」。

法人看基本面 供需與銷美比重成關鍵

根據了解，南亞科產能主要集中在新北市泰山廠與林口廠；華邦電則分布於台中中科及高雄路竹。法人指出，南亞科銷往美國的比重不高，且目前 DRAM市況供不應求，需求熱絡可望抵銷部分風險；華邦電產品應用涵蓋物聯網、汽車與消費電子，客戶多在亞洲組裝，除非終端產品銷往美國並被追溯零組件來源，否則直接衝擊有限。

美方關稅說法發酵 業者回應暫無赴美設廠規劃

美國商務部長盧特尼克日前出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時表示，未來未在美國生產記憶體的廠商，恐面臨100%關稅。外媒點名南韓三星、SK海力士將首當其衝，台廠南亞科（2408）、華邦電（2344）也可能受波及。

對此，南亞科總經理李培英昨（19）日受訪表示，南亞科銷美產品比重不大，目前暫無赴美設廠規劃。

