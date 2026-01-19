低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（19）日出手，5檔個股遭列處置，其中證交所宣布低軌衛星2檔飆股金寶（2312）、兆赫（2485）入列，明（20）日起執行分盤交易，5分鐘撮合一次，一路關到2月2日為止。

金寶今日以上漲1.7元或5.04%、每股35.4元作收，證交所指出，金寶最近6個營業日累積收盤價漲幅達45.96%，且今日週轉率為15.6%，連續3個交易日遭列注意股，因此打入處置。

兆赫今日以上漲1.9元或5.36%，每股37.35元作收，由於最近幾個交易日中，有6個營業日累積收盤價漲幅達42.18%，且01月19日之週轉率為25.30%、又加上最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達171.63%、以及最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達188.41% ，連續6個交易日被列注意股，因此打入處置股名單。

另外櫃買中心也公告上櫃碩禾（3691）、環宇-KY（4991）與長園科（8038）等3檔個股也列入處置股，執行期間皆自明日起至2月2日為止，其中碩禾、長園科分盤交易皆採5分鐘撮合一次。

至於環宇-KY則因最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經本中心公布注意交易資訊，則為每20分鐘撮合一次。