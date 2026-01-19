快訊／年終獎金看這波！威力彩24槓　下期頭獎突破6.3億

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲適逢農曆春節連假，不少民眾都會到彩券行購買大樂透、威力彩來試試手氣。（圖／記者吳康瑋攝）

▲威力彩買氣越來越旺。（圖／資料照）

記者陳盈欣、許力方／台北報導

威力彩第115000006期今（19日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為10、16、20、23、35、37，第二區中獎號碼為05號。台彩派彩結果出爐，本期頭獎、二獎都未開出，已經連24槓，下期22日開出的威力彩，預估銷售1.8～2.0億元，頭獎累積金額預估上看6.3億元。

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

記憶體大廠南亞科(2408)今日舉行法說會，並公佈去年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。南亞科去年第四季營收為300.94億元，季增60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

2026-01-19 14:31
上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

全球投資情緒樂觀，亞股也跟著起舞，玉山投信指出，上周國際資金持續回補亞股，其中台股獲得超過20億美元資金挹注，成為外資最青睞亞股市場，其他同獲資金回補的還有印尼、泰國、馬來西亞等東協國家，買超金額在1.7億美元至2.49億美元之間，表現相對弱勢的為印度股市遭提款逾7.8億美元，外資賣超南韓超過3億美元也相對失色。

2026-01-19 17:11
中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

台積電（2330）扮演台股多頭主攻的角色，而金控股不甘示弱，台新新光金（2887）於上周六（17日）舉辦旺年會，董事長吳東亮期勉內部員工「讓合併成效一馬當先」，今（19）日股價開低走高，終場勁揚4.58%，以22.85元作收，創下合併以來新高，中信金（2891）漲幅為1.39%，以51.2元作收，創下1997年7月以來新高，金融類股指數上漲19.65點或漲幅0.81%，以2445.2點作收，創下1990年1月5日新高。

2026-01-19 14:40
「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，今（19）日相關個股股價一飛沖天，台玻（1802）開高率先攻克45.95元漲停價位，開盤一個半小時，到10點半附近，成交量達14.6萬張，居上市成交量第五大個股，漲停委買張數逼近10萬張，富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等三檔同步高掛漲停。

2026-01-19 10:57
關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

2026-01-19 10:49
關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

2026-01-19 10:27
面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板股今（19）日持續成為資金聚集重心，友達（2409）開盤1小時爆逾40萬張大量直攻漲停價17.25元，奪上市公司成交王，群創（3481）漲逾9%後急速收斂，彩晶漲逾7%回到10元票面價之上。

2026-01-19 10:11
記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

受到美國記憶體大廠美光（Micron）飆漲刺激，加上多檔記憶體股處置期即將屆滿，今（19）日包括南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）早盤皆亮燈漲停，高價股群聯（8299）更刷2000元天價，「關不住」的熱潮持續擴散中。

2026-01-19 09:50
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。

2026-01-19 09:39
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

2026-01-19 09:13

