台股衝破3萬1　國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股指數頻創新高，衝破3萬1千點之際，針對「2026上半年台股加權指數高低點」的預期進行調查，合計有39%民眾預期，今（2026）上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

國泰金1月國民經濟信心顯示，民眾對於今年上半年台股加權指數高低點的預期，有32%的民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000(含)至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000(含)，合計有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30,000(含)上方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於上半年台股低點預期，1月調查結果顯示，最多民眾約有23%預期今上半年台股低點會落在27,000(含)以上。但合計有39%民眾預期，今年上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

去年12月Fed降息，且市場正面看待今年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚，國泰金1月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。

國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長，1月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1，大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6；另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。

主計總處於去(2025)年11月28日預估台灣今年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為今年經濟成長率會高於3%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

