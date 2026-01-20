台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（20日）開低走高，加權指數終場大漲120.7點，以31759.99點作收，為史上最高收盤，漲幅0.38％，成交量7771.05億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌54.95點開出，指數開低走高，盤中最高達31759.99點，最低31340.1點，終場收在31759.99點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1775元，漲幅0.85％；鴻海（2317）下跌6元至223.5元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）下跌4.5元來到277.5元；長榮（2603）上漲3.5元至191元。
今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲6.2元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲6元，漲幅10％；康舒（6282）上漲5.8元，漲幅10％；中釉（1809）上漲2.5元，漲幅10％；日馳（1526）上漲2.05元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌0.82元，跌幅9.06％；至上（8112）下跌5.7元，跌幅6.94％；成信實業*-創（6969）下跌2.3元，跌幅6.52％；三能-KY（6671）下跌2.4元，跌幅5.94％；可寧衛*（8422）下跌2.65元，跌幅5.89％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力積電（6770）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|嘉晶（3016）
|66.0
|▲6.0
|▲10.0％
|康舒（6282）
|63.8
|▲5.8
|▲10.0％
|中釉（1809）
|27.5
|▲2.5
|▲10.0％
|日馳（1526）
|22.6
|▲2.05
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|巨騰-DR（9136）
|8.23
|▼0.82
|▼9.06％
|至上（8112）
|76.4
|▼5.7
|▼6.94％
|成信實業*-創（6969）
|33.0
|▼2.3
|▼6.52％
|三能-KY（6671）
|38.0
|▼2.4
|▼5.94％
|可寧衛*（8422）
|42.35
|▼2.65
|▼5.89％
