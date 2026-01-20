台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開低走高，加權指數終場大漲120.7點，以31759.99點作收，為史上最高收盤，漲幅0.38％，成交量7771.05億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌54.95點開出，指數開低走高，盤中最高達31759.99點，最低31340.1點，終場收在31759.99點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1775元，漲幅0.85％；鴻海（2317）下跌6元至223.5元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）下跌4.5元來到277.5元；長榮（2603）上漲3.5元至191元。

今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲6.2元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲6元，漲幅10％；康舒（6282）上漲5.8元，漲幅10％；中釉（1809）上漲2.5元，漲幅10％；日馳（1526）上漲2.05元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌0.82元，跌幅9.06％；至上（8112）下跌5.7元，跌幅6.94％；成信實業*-創（6969）下跌2.3元，跌幅6.52％；三能-KY（6671）下跌2.4元，跌幅5.94％；可寧衛*（8422）下跌2.65元，跌幅5.89％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力積電（6770） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 嘉晶（3016） 66.0 ▲6.0 ▲10.0％ 康舒（6282） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％ 中釉（1809） 27.5 ▲2.5 ▲10.0％ 日馳（1526） 22.6 ▲2.05 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 巨騰-DR（9136） 8.23 ▼0.82 ▼9.06％ 至上（8112） 76.4 ▼5.7 ▼6.94％ 成信實業*-創（6969） 33.0 ▼2.3 ▼6.52％ 三能-KY（6671） 38.0 ▼2.4 ▼5.94％ 可寧衛*（8422） 42.35 ▼2.65 ▼5.89％

資料來源：證交所