ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開低走高，加權指數終場大漲120.7點，以31759.99點作收，為史上最高收盤，漲幅0.38％，成交量7771.05億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌54.95點開出，指數開低走高，盤中最高達31759.99點，最低31340.1點，終場收在31759.99點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1775元，漲幅0.85％；鴻海（2317）下跌6元至223.5元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）下跌4.5元來到277.5元；長榮（2603）上漲3.5元至191元。

今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲6.2元，漲幅10％；嘉晶（3016）上漲6元，漲幅10％；康舒（6282）上漲5.8元，漲幅10％；中釉（1809）上漲2.5元，漲幅10％；日馳（1526）上漲2.05元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌0.82元，跌幅9.06％；至上（8112）下跌5.7元，跌幅6.94％；成信實業*-創（6969）下跌2.3元，跌幅6.52％；三能-KY（6671）下跌2.4元，跌幅5.94％；可寧衛*（8422）下跌2.65元，跌幅5.89％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
力積電（6770） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％
嘉晶（3016） 66.0 ▲6.0 ▲10.0％
康舒（6282） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％
中釉（1809） 27.5 ▲2.5 ▲10.0％
日馳（1526） 22.6 ▲2.05 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
巨騰-DR（9136） 8.23 ▼0.82 ▼9.06％
至上（8112） 76.4 ▼5.7 ▼6.94％
成信實業*-創（6969） 33.0 ▼2.3 ▼6.52％
三能-KY（6671） 38.0 ▼2.4 ▼5.94％
可寧衛*（8422） 42.35 ▼2.65 ▼5.89％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

推薦閱讀

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

記憶體類股遭遇美國川普政府有意對非美製造產品加徵100%關稅利空衝擊，今（20）日開盤包括南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等3檔開盤即摜跌停，華邦電（2344）跌逾9%，不過晶圓代工廠力積電（6770）在8點19分灌進11993張大量後逆勢翻紅，漲幅近半根，盤中最高65.3元，為2022年2月10日以來、近4年新高。

2026-01-20 09:42
台股衝破3萬1　國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股衝破3萬1　國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股指數頻創新高，衝破3萬1千點之際，針對「2026上半年台股加權指數高低點」的預期進行調查，合計有39%民眾預期，今（2026）上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

2026-01-20 09:40
研調看好全球AI server出貨年增逾28%　ASIC類別占比擴大

研調看好全球AI server出貨年增逾28%　ASIC類別占比擴大

根據TrendForce最新AI server研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估將帶動2026年全球AI server出貨量年增28%以上。此外，由於AI推論服務產生的龐大運算負荷，同時將通用型server (general server)帶入替換與擴張週期。因此，TrendForce預估2026年全球server (含AI server)出貨量也將年增12.8%，成長幅度較2025年擴大。

2026-01-20 13:58
台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

台股今（20日）開低走高，加權指數終場大漲120.7點，以31759.99點作收，為史上最高收盤，漲幅0.38％，成交量7771.05億元。

2026-01-20 13:38
IEAT「美國商貿暨投資實務班　回應企業對美關稅、投資與法規需求

IEAT「美國商貿暨投資實務班　回應企業對美關稅、投資與法規需求

因應台美關稅談判後的經貿新情勢，協助企業更有系統地掌握美國市場規則、商貿與投資環境，台北市進出口公會(IEAT)攜手美國在台協會(AIT)商務組及美國各州政府辦事處協會(ASOA)，規劃推出「美國商貿暨投資實務班」系列課程，包含六大重點課程：赴美投資架構、設廠策略、美國關務法規、企業與外派稅務、外派簽證策略及商務文化管理。

2026-01-20 13:11
台積電2奈米成本高　高通旗艦晶片售價恐再創新高

台積電2奈米成本高　高通旗艦晶片售價恐再創新高

根據外媒wccftech報導，隨著2奈米製程時代即將來臨，高通（Qualcomm）被點名將與蘋果、聯發科並列，成為首批推出2奈米晶片的業者之一。市場預期，高通新一代旗艦行動平台將分為 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 與 Snapdragon 8 Elite Gen 6 兩個版本，但在台積電先進製程成本大幅墊高下，晶片售價勢必再創新高，手機品牌商的成本壓力也隨之升高。

2026-01-20 12:12
台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！網喊：見證奇蹟

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！網喊：見證奇蹟

台股指數近期頻創新高，一舉衝破3萬1千點大關；不料，今（20）日記憶體族群卻出現劇烈震盪。被網友認證的「反指標女神」巴逆逆，一早曬出持股截圖，包括重挫的華邦電及南亞科，讓大票投資人洗版驚呼，其「股市冥燈」的威力再現。

2026-01-20 12:02
12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

擁有12.3萬受益人國泰費城半導體（00830）於今（20）日除息每股配發9元，昨（19）日收盤價64.9元計算，除息參考價為55.9元，股價開平走高，最高來到59.05元，填息35%。

2026-01-20 11:05
面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

面板股友達 （2409）、群創（3481）今（20）日連袂走跌，下挫逾4%，其中群創明（21）日迎來處置出關，惟大股東華準公告將陸續出清持股，至於友達交易2小時爆逾46萬張大量，穩居成交王。

2026-01-20 11:04
晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

半導體晶圓代工雙雄今（20）日開低走高，權值股台積電（2330）盤中翻紅，「二哥」聯電（2303）更亮燈衝68.7元，刷2021年9月13日以來、逾4年4個月新高。

2026-01-20 11:01

讀者迴響

熱門新聞

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

即／威力彩連24槓　下期6.3億！

美光助攻DRAM製程？力積電重訊澄清

台股破3萬1「這2檔慘跌停」　東方神秘力量發威了！

台股史上最高收盤！漲120點至31759　台積電漲15元至1775

晶圓雙雄回血！台積電翻紅　聯電亮燈飆逾4年新高

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

門檻不高！Google姊妹公司台灣徵才「年薪上看460萬」

台積電跌20元至1740　台股狂殺299點回測31300

記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美　預言成「AI電子黃金」

壽險業再出手！凱基人壽101億搶下信義區精華地

中環賣「176張台積電」　轉買上詮、金像電

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息　3檔台股ETF除息秀一文看

台灣LED大廠子公司「遭駭客攻擊」！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366