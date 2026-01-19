寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

▲桃園機場第二航廈海關入境大廳。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者陳瑩欣／台北報導

民眾攜帶加熱菸入境免稅限制放寬至200支，寒假出國的人來得及適用了！財政部指出，為考量農曆年節將至，入境旅客大增，已預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅。

財政部說明，過去加熱菸品並未能開放入境，衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸，已於2025年10月11日起陸續上市，因此配合修正入境旅客攜帶免稅菸品品項及數量；考量農曆年節將至，入境旅客大增，預告期將至本周五（1月23日）止，預計今年2月1日起施行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部表示，目前傳統捲菸入境規定200支免稅，而這次「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」修正要點，包括：增訂入境旅客得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限。

另外，增訂民航機、船舶服務人員得免稅攜帶上述菸品，免稅數量為5小包（每包20支）；為配合相關輸入規定修正生效期程，同步明定自2026年2月1日施行。

另，財政部同時預估修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」，增訂離島免稅購物商店銷售經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品予旅客，並由其隨身攜出離島地區至台灣本島或其他離島地區，或至中國或其他國家者，自用免稅數量為每人每次同樣以200支為限。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！