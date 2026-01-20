記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停　力積電逆勢衝近4年高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
記憶體類股遭遇美國川普政府有意對非美製造產品加徵100%關稅利空衝擊，今（20）日開盤包括南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等3檔開盤即摜跌停，華邦電（2344）跌逾9%，不過晶圓代工廠力積電（6770）在8點19分灌進11993張大量後逆勢翻紅，漲幅近半根，盤中最高65.3元，為2022年2月10日以來、近4年新高。
外媒《WCCFtech》報導，美國政府對非美政府記憶體課徵100%關稅，影響韓廠三星、海力士之外，包括南亞科、華邦電等台廠也會受到影響，衝擊今日記憶體股表現。
開盤半小時，南亞科、威剛、旺宏跌停皆已打開，南亞科因尚在處置期20分鐘撮合一次，從247.5元跌停價急速收斂，僅跌15元或5.45%，暫報260元。
至於華邦電盤中一度跌11元或9.44%，最低報105.5元，隨後跌勢收斂至下跌3元或2.58%，暫報113.5元。
威剛同為20分鐘撮合一次的處置股，開盤摜跌停價288元，同步打開跌停，第2盤跌28元或8.76%，暫報291.5元。
旺宏開盤摜66.4元跌停價，隨後在大筆買單敲進下跌停打開，僅下跌2.2元或2.99%，暫報71.1元，成交量24874張。
力積電今日以62.4元開出，盤中一度失守60元大關至58.5元，但在買單湧入下翻紅走揚，盤中最高上漲3.3元或5.32%至65.3元，成交量7萬6016張居上市排行第5大。
