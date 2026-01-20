記憶體「100%關稅」利空罩頂3檔摜跌停 力積電逆勢衝近4年高

記憶體類股遭遇美國川普政府有意對非美製造產品加徵100%關稅利空衝擊，今（20）日開盤包括南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等3檔開盤即摜跌停，華邦電（2344）跌逾9%，不過晶圓代工廠力積電（6770）在8點19分灌進11993張大量後逆勢翻紅，漲幅近半根，盤中最高65.3元，為2022年2月10日以來、近4年新高。

台股衝破3萬1 國泰調查：近4成民眾預期低點跌破2萬5

台股指數頻創新高，衝破3萬1千點之際，針對「2026上半年台股加權指數高低點」的預期進行調查，合計有39%民眾預期，今（2026）上半年台股加權指數的低點可能跌破25000點，其中僅12%民眾認為會跌破23000點。

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息 3檔台股ETF除息秀一文看

受益人數約53.1萬人的高股息ETF復華台灣科技優息（00929）於今（20）日除息，每股配發0.1元，持有一張可領100元，昨（19）日收盤價19.64元，今日除息參考價19.54元，早盤雖然走低，震盪走高回到平盤附近，最高來到19.66元，完成填息。

記憶體100%關稅免驚！專家引台積電赴美 預言成「AI電子黃金」

記憶體業受到「美國可能對非美國記憶體課 100% 關稅」消息影響股價波動，不過投資老手、鈞弘資本執行長沈萬鈞表示，「如果你曾經完整經歷過台積電赴美投資的那段歷史，你應該會有完全不同的感受。」沈萬鈞認為記憶體這波「不是懲罰，而是點名」，預言將成為接棒台積電（2330）先進製程赴美的戰略工具，成為AI世代下的「電子黃金」。

川普關稅威脅發酵 ASML、英飛凌、意法半導體齊跌

根據外媒巴隆周刊報導，歐盟與美國貿易戰疑雲升溫，拖累歐洲半導體類股周一全面走弱。市場擔憂美歐關稅衝突擴大，包括艾司摩爾（ASML）、英飛凌（Infineon）與意法半導體（STMicroelectronics）等晶片股股價同步下挫。

台積電跌20元至1740 台股狂殺299點回測31300

美國休市，台股連日走揚後今（20日）以31584.34點開出，指數下跌54.95點，跌幅0.17％，隨後跌勢加深，下挫299.19點至31340.10點。

00929換股戰力大噴發！績效超車00878、0056 強勢登頂高股息ETF冠軍

復華台灣科技優息（00929）再次成為鎂光燈焦點！隨著2025年底指數編製規則升級並完成換股，投資組合火力大幅提升，展現強勁爆發力。最新數據顯示，00929調整持股後淨值增幅達7.68%，一舉超越高股息ETF人氣王00878、0056等兩大勁敵，成功奪下高股息ETF績效王座，顯示其指數優化後的優異戰力。

去年全球鋁礬土到港量年增21% 今年仍是散裝船最確定增長因素

今年散裝船運市場如業界預測，呈現淡季不淡現象，昨(19)晚波羅的海乾貨船綜合指數來到1650點，與去年1月20日(周一)的957點相較，高出72.41%。大陸信德海事網指出，今年在鐵礦石、煤炭需求前景承壓的現實下，鋁土礦貿易正以強勁增長態勢，成為支撐散裝船運市場的核心動力。

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億 再賣5萬餘張

鴻準（2354）代子公司華準投資公告，華準已於2026年1月12日至1月19日，以每股均價26.6元，處分群創光電（3481）3萬9900張，交易金額約10.61億元，在處分利益方面，獲利約6.6億元（帳列未分配盈餘）。

長榮集團創辦人張榮發辭世10周年 基金會近10年投入公益40億元

長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團今日邀來多位張榮發生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人。張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。