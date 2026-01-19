史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

▲陸軍保養廠C區基地招標設定地上權以101億標脫。（圖／國產署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

位於台北市信義區、緊鄰台北101的原六張犁陸軍保養廠C區基地，設定地上權案19日正式開標。財政部國有財產署北區分署表示，該案由凱基人壽以權利金101億元得標，溢價率達51.17%，不僅順利標脫，也創下國有土地地上權招標史上第3高金額紀錄。

信義區精華地標出 2家投標、凱基勝出

[廣告]請繼續往下閱讀...

國產署指出，本案權利金底價為66億8,111萬餘元，共吸引凱基人壽與華固建設2家投標，最終凱基人壽以101億元擊敗華固建設的78億元出價，成功取得地上權。基地總面積達1.5918公頃（約4,815坪），為台北市罕見的大面積國有土地。

該基地三面臨路、形狀方整，緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院，並坐落於捷運台北101／世貿站生活圈，生活與商業機能成熟，被視為信義區少數僅存的精華地段，因此即便近期不動產市場偏向觀望，仍成功吸引壽險業者積極出手。

70年地上權 國庫進帳上看145億元

國產署說明，本案設定地上權存續期間70年，地租年息率為3.5%，其中1%隨申報地價調整、2.5%不隨地價調整；地上權及地上建物得辦理一部讓與。以113年公告地價計算，年地租約6,184萬元，若順利完成簽約，整體契約期間將為政府創造超過145億元收入。

國產署也補充，陸保廠C基地曾於2022年底首度列標，因市場觀望及與大台北瓦斯公司管線訴訟問題而流標。近期訴訟進入和解程序，大台北瓦斯同意廢管斷氣並由得標者自行負擔相關費用，底價因此調整，才促成本次成功標脫。

地上權標售成果亮眼 壽險業成主力

回顧歷年成果，國產署指出，自2010年公告招標設定地上權以來，累計已標脫215宗國有土地，總面積約70.2公頃；其中地上權開發用途相當多元，涵蓋住宅、企業總部、商辦、旅館、商場及醫療院所等。凱基人壽此次得標，也是繼2013年標下台北學苑後，第2度成功取得大型國有地上權案。

國產署強調，未來仍將持續篩選區位條件優良的大面積國有土地，透過設定地上權方式活化資產，兼顧國庫收益與產業發展，力拚達成政府、業者與民眾「三贏」目標。