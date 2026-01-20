12.3萬人揪心！00830暴力配9元　今除息填3成

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有12.3萬受益人國泰費城半導體（00830）於今（20）日除息每股配發9元，昨（19）日收盤價64.9元計算，除息參考價為55.9元，股價開平走高，最高來到59.05元，填息35%。

00830為國內唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的海外股票型ETF，費城半導體指數因涵蓋美國半導體產業鏈的主要企業，是反映全球該產業景氣的關鍵風向球，去（2025）年狂飆43.5%領跑其他美股主要指數。

00830鎖定美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、博通、台積電ADR、美光、超微、艾司摩爾、應用材料等都是成分股，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠。

00830經理人李翰林表示，未來AI趨勢當道，儘管費城半導體指數去年表現激昂，2026年在AI終端應用百花齊放下，仍有很大的發揮空間，從指數長期表現來看，費城半導體指數近20年(2005/12/30-2025/12/31)含息總報酬率高達1881.9%，遠勝美股其他三大指數包括那斯達克指數的1176.9%、標普500指數的706.2%，道瓊指數則是622.7%。

