門檻不高！Google姊妹公司台灣徵才「年薪上看460萬」　一票狂朝聖

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

Google母公司旗下自動駕駛領頭羊Waymo近期擴大在台招募，優渥薪資條件引發討論。粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」就直言，該公司開出軟體工程師職缺，年薪上看台幣460萬元，門檻看似平易近人，不過可能引發各路大神「大亂鬥」。

年薪最高460萬！Waymo軟體工程師職缺曝光

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」提到，Waymo目前在台灣徵求軟體工程師，官網標明年薪範圍落在台幣380萬至460萬元。申請門檻要求資訊工程相關學士學歷，並具備三年以上軟體開發或Python工作經驗；若有碩士學歷且具備一年網路相關背景則更佳。

粉專分析，雖然學歷門檻看似不高，但這往往代表各路強者都能參與競爭，「符合最低標準，那你鐵定要很強。」

▲Waymo。（圖／翻攝自Waymo）

硬體職位同步招人！起薪至少220萬

除了軟體人才，Waymo在台也釋出多項硬體相關職缺。官網顯示，「電子驗證工程師」年薪約為240萬至290萬台幣，而「硬體測試工程師」年薪則落在220萬至226萬台幣之間。

一票人嗨喊「快衝阿！」

消息一出，立刻吸引大批科技圈網友關注，許多人對於薪資水準表示驚艷，紛紛回應「大家快上」、「衝壓！我進不去，各位兄弟快上」、「好像變多了，是通膨嗎？去年記得沒那麼多」、「台大資工OK吧」、「衝啊」。

對於薪資與職位的對等關係，部分過來人也發表看法，「這個價錢應該可以請testing manager吧」、「面過覺得還好」。

．「科技工作講 Tech Job N Talk」授權引用。

