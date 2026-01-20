西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

▲西門子（Siemens）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

西門子日前宣布收購 ASTER Technologies，該公司為印刷電路板組裝（PCBA）測試驗證與工程軟體市場領導業者。此收購將 ASTER 先進的「左移」DFT 功能直接整合至西門子 Xcelerator 工業軟體產品組合旗下的 Xpedition和 Valor軟體中，從而建立起全方位電子系統設計解決方案。透過本次收購，客戶將獲得從 PCB 設計工程到製造環節的一站式整合數位線程，能夠及早偵測缺陷、降低成本、加速產品上市時程，並提升產品品質與可靠度。

隨著汽車電子需求的加速成長以及技術與電子系統的整合深度不斷加強，產業急需穩健的測試解決方案以確保產品的安全性、可靠性，並符合嚴苛的產業規範。制定完善的測試工程策略對於攔截缺陷、避免昂貴的設計再版（re-spins）、減少產品退貨及降低現場故障至關重要。企業對於 PCB 設計解決方案中內嵌的可測試性設計功能，以及整合的 PCB 設計工作流程需求正與日俱增。

ASTER 成立於 1993 年，總部位於法國塞松塞維涅（Cesson-Sévigné）。三十多年來，該公司持續穩居 PCB驗證、組裝及測試軟體工具供應商的領先地位。其提供的可製造性設計（Design for Manufacturing，DFM）物理設計驗證軟體方案，涵蓋 PCB 製造、組裝與測試全流程，同時具備卓越的測試涵蓋率分析與最佳化的測試程式設計能力。其旗艦產品 TestWay 以引領業界的可測試性設計規劃與執行能力聞名，能夠協助企業於 PCB 組裝製造流程早期即完成設計規劃並建構穩固的測試策略。TestWay 完善西門子 Valor 面向製造與組裝環節的設計能力，共同打造一套全方位的可製造性設計解決方案。

西門子數位工業軟體電子電路板系統資深副總裁暨總經理 AJ Incorvaia 表示：「ASTER Technologies 的加入將為我們在 PCB 設計與製造領域的客戶帶來革新的推動力量。透過整合 ASTER 引領市場的測試工程軟體，我們可協助客戶在設計週期的更早階段優化方案。這不僅能大幅降低成本、加速產品上市時間，更能確保產品品質與可靠度達到最高水準。我們的目標是為客戶提供一套完整的整合式解決方案，協助他們從最初的設計概念到最終生產的每一個環節都能取得成功。」

ASTER 的解決方案主要應用於運算／高效能運算（HPC）、汽車及網路領域的高階精密設計場景，開發高效且具成本效益的測試策略在此階段至關重要。西門子透過此次收購得以拓展其差異化且全面的 DFM 解決方案，進一步深耕全球 PCB 市場。

ASTER Technologies 創辦人暨執行長 Christophe Lotz 表示：「加入西門子對我們的團隊和客戶來說都是激勵人心的新篇章。長期以來，我們始終致力於透過先進的測試涵蓋率分析技術，協助工程師打造零缺陷的 PCB 設計方案。如今，身為西門子的一份子，我們迎來了前所未有的機遇，能將自身技術專長融入更廣闊且引領業界的產品組合中。這意味著我們的創新方案將觸及更多客戶，協助他們實現更高的效率、更佳的品質，並建立更強的競爭優勢。我們由衷期待，能透過更完善的測試能力為西門子實現電子設計與製造端到端整合數位線程的願景貢獻力量。」

透過此次收購，西門子持續為客戶提供一流的電子系統設計技術，幫助客戶設計出卓越的產品，並以高品質和高效率完成製造。ASTER 技術的導入，將把製造能力內嵌至 PCBA 設計產品組合中，豐富西門子 Xcelerator 產品組合，創造顯著的競爭優勢。此舉將推動西門子提供全系列的可製造性設計能力，協助客戶確保設計方案不僅滿足製造需求，更能從研發初期即主動優化測試策略。