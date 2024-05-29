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中歐班列快速增長　台驊4月鐵路營收月增40%、年增20%

▲▼中歐班列累計開行破9萬列　貨值逾3800億美元。（圖／翻攝CCTV）

▲中歐班列快速成長，台驊控股鐵路事業4月營收月增約40%，年增約24%。（圖／翻攝CCTV）

記者張佩芬／台北報導

因為紅海危機，貨櫃船運市場歐洲線缺艙缺櫃，中國大陸的中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，台驊控股(2636)鐵路事業群第一季繳出3.18億，年增6.82%營運佳績，4月鐵路營收月增約40%，年增約24%，以貨量計，4月貨量月增36%，年增約20%。

從中國開往歐洲的貨運班列數量每年都在快速增加，根據中國官方英文報紙《環球時報》26日報導，X8157次貨運班列於本月25日上午從中國西安出發前往波蘭馬拉舍維採，使中歐班列累計開行超過9萬列，運輸了870萬箱(20呎櫃)
，價值超過3800億美元。

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中國國家鐵路集團介紹，萬列列車開行時間由最初的90個月縮短至目前的7個月。2014年至2023年，中歐班列每年開行數從308列增加至17523列，年增率達39.5%。最初以筆記型電腦、印表機等資訊科技(IT)產品為主要貨載，但現在物品數量已增加到5萬多種，包括服裝、鞋子、汽車及零件、日用品、食品、木材、家具、化學品和機械。

中國推動「一帶一路」(陸上絲路)項目，並尋求拓展通往歐洲的貨運鐵路，近期烏克蘭戰爭和紅海事件導致貨運量迅速增加。 與海運運送時間需要45天相比，中歐班列只需15至20天即可到達目的地。

大陸第一財經報道，進入5月後，中歐班列開始大幅提價，各班列公司歐線運價已經上漲10%至20%，有些線路報價在9000美元以上了，而目前海運市場歐洲線運價每40呎櫃運價約5500美元。中國集裝箱(貨櫃) 行業協會副秘書長郝攀峰表示，中歐班列運價上漲主要是海運運價上漲導致的，而海運價格上漲主要受紅海危機的影響。紅海危機導致船隻繞行好望角加高了成本。

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