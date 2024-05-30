台股ETF今年來增胖6311億　00919奪規模績效雙冠王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台股大盤近期頻創新高，高人氣世界強的大盤表現，也帶動台股ETF規模站穩兩兆大關。觀察台股ETF規模去年底方1.46兆，檔數為56檔，今年至5月29日規模增加了6311.09億，已來到2.1兆元，檔數也新增至61檔，今年來含息平均績效為16.75%。其中台股高息ETF更是成長快速，今年來檔數從17檔增加到22檔，規模則是增加5858.05億，占所有台股ETF規模增加九成以上。

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進一步觀察今年來各台股高息ETF規模增減概況，新成立ETF規模增減以成立後開始淨增加計算，規模淨增加前五名分別是00919群益台灣精選高息ETF、00929復華台灣科技優息、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00713元大台灣高息低波。

其中擁有穩定高息的配息政策的00919今年來規模增加1142.43億著實深受投資人青睞，規模突破兩千億大關，來到2094.56億，也彰顯出投資人對於穩定配高息的台股ETF熱愛，而這五檔今年來含息報酬率部分則是以00919群益台灣精選高息ETF上漲19.59%表現居冠。

財富管理達人表示，00919即將在6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票； 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，同時00919有收益平準金機制，市場對00919第五次配息也喊出高於前次0.66元的呼聲。

法人指出，台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。