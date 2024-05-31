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Costco要調漲年費了？財務長重申「這件事」　暗示會員做好準備

美式賣場好市多（Costco）的會員年費自2017年以來就沒有調漲。（圖／達志／美聯社）

▲美式賣場好市多（Costco）的會員年費自2017年以來就沒有調漲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）的會員年費自2017年以來就沒有調漲，因此會不會調漲、調漲的時機點等，讓外界相當關注。對此，好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）重申，有關年費上漲「將在某個時候發生」的說法，從沒改變。

根據《商業內幕》報導，好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）對投資者表示，想回顧一下前任財務長加蘭蒂 （Richard Galanti）之前分享的一些評論，有關年費上漲「將在某個時候發生」。米勒奇普直言，「在業務表現中，看到的任何事情都沒有改變我們對此的看法。」

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好市多上次調漲年費是在2017年，分析師表示，根據之前通常5到6年的調漲間隔，這次調漲早就該進行了。分析師指出，由於好市多以極低的加價銷售商品，會員費是該公司獲利的關鍵方式，而好市多上季會員費收入接近11億美元，佔其營業收入的一半以上，目前擁有近1.34億會員，較去年同期成長7.4%，且每年有超過90%的會員續卡。

儘管好市多沒有調漲年費，但還是採用其他替代方案，例如鼓勵初級會員升級，以及去年對不當分享會員卡的購物者進行打擊。米勒奇普強調，這只是時間問題，而不是是否會提高的問題，「我們仍在評估這些考慮因素，以確定正確的時機。」

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）則表示，費用上漲會以較低的商品價格回饋給會員，「我們使用這筆資金的關鍵之一是，它使我們能夠拉大與競爭的距離，為會員帶來更大的價值並改善我們的整體運營。」

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