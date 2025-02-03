新制勞退2024年大賺6989.7億元！ 每位勞工平均分紅5.5萬

勞動基金2024全年大賺1兆428億元，收益率16.48％，其中，新制勞退基金2024全年收益數為6989.7億元，收益率16.16％，以目前有效帳戶約1272萬勞工計算，平均每位勞工有望分紅約5.5萬元。

00878開獎！每股配0.5元小縮水 2／20除息

擁有157萬受益人的「國民ETF」國泰永續高息（00878）今（3）日公告配息0.5元，相較去年第4季少了0.05元，預定今年2月20日除息，2月19日為最後買進日，3月18日入帳。

月配ETF開獎！00936配0.03元創新低 00944維持0.058元

2檔月配型台股ETF今（3）日配息開獎，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）宣布本次配息0.03元，創下配息新低，年化分配率不到3%；野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，維持連8次相同水準，年化分配率約4.8%。

東陽開工新春團拜 總裁吳永祥「紅髮現身」拚今年紫氣沖天

汽車零組件大廠東陽(1319)在去年獲利創新高後，今日開工舉行新春團拜盛會，除了展望2025新目標，總裁吳永祥也以「紅頭髮」驚喜亮相，兌現達標承諾。

川普關稅戰 經濟部4招協助台商因應

美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥等國加徵關稅，台灣赴墨西哥投資廠商超過300家，部分廠商在海外營運布局估將受到影響，也造成相關個股如廣達（2382）、緯創（3231）等今（3）日股價慘綠；對此，經濟部已啟動4項應對措施，並透過所督管的外貿協會及工研院駐外單位，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略，確保企業穩健發展。

台股蛇年紅盤重挫830點史上第4大 台積電收跌65元至1070

台股今（3）日是金蛇年開紅盤，但受到春節假期AI股利空以及美國總統川普開徵關稅，指數開低走低，終場以大跌830.7點或3.53%、22694.71點作收，創下台股史上第4大跌點，台積電（2330）下挫65元至1070元。

宏達電賣部分XR業務 開工日股價打入跌停

智慧型手機與虛擬實境平台大廠宏達電（2498）開工日慘綠，股價開盤後隨即打入跌停，終場收在53.3元，盤中一度有1.6萬張賣單排隊賣不掉。

第4個刮刮樂2000萬頭獎開出！ 30歲台北男看財神招手買到

台彩今（3）日證實，第4張2000萬刮刮樂頭獎開出，獎落台北市，由位在台北市北市大安區大安路一段14號的「伍來八彩券行」賣出。

蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點 台積電跌75元至1060

美股在台股農曆春節休市期間承受川普關稅與DeepSeek兩大利空衝擊，4大指數表現皆墨，台股今（3）日開盤殺聲隆隆，指數開盤重挫逾千點，回測22500點，台積電跌75元至1060元，季線失守；台指期開盤跌逾千點回測22500點整數大關。

川普關稅戰！日股大屠殺逾1100點 美期指慘摔

美國統統川普宣佈2月4日正式對加墨中3國加徵關稅，關稅衝擊，日股今（3）日開盤跳空開低，開盤半小時，指數重挫逾1100點，失守38500點。