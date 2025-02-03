月配ETF開獎！00936配0.03元創新低　00944維持0.058元

▲台股示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）
記者巫彩蓮／台北報導
2檔月配型台股ETF今（3）日配息開獎，台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）宣布本次配息0.03元，創下配息新低，年化分配率不到3%；野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，維持連8次相同水準，年化分配率約4.8%。
00936宣布本次配息0.03元，創下配息新低，除息交易日為2月17日，最後買進日為2月14日，收益分配日為3月10日，以今日14.9元收盤價計算，單次配息率約0.2%、年化配息率約2.42%。
00936資產規模16.4億元，受益人數8.2萬人，是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，該檔ETF基金前10大持股為：群聯（8299）4.69%、可成（2474）4.21%、聚陽（1477）4.08%、力成（6239）4.07%、瑞儀（6176）3.99%、群光（2385）3.96%、大聯大（3702）3.94%、神基（3005）3.91%、群益證（6005）3.84%，以及亞翔（6139）3.79%。
野村趨勢動能高息（00944）宣布本次配息金額維持0.058元，以今日14.49收盤價元計算，單次股利殖利率0.4%，換算年化殖利率約4.8%，除息日為2月18日，最後買進日為2月17日，收益分配發放日3月17日。
00944資產規模26億元，受益人數2萬人，該檔ETF基金前10大持股為：聖暉（5536）3.32%、漢唐（2404）3.26%、長榮（2603）2.83%、華碩（2357）2.7%、華南金（2880）2.65%、聯發科（2454）2.49%、中信金（2891）2.48%、材料-KY（4763）2.45%、台燿（6274）2.41%、群益證（6005）2.34%。
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