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不是連上6天班！收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節連假要結束了，台股明（3）日就要恢復交易，蛇年開盤受投資人關注。不過，就有網友陷入膠著，不知道開盤該要怎麼操作才好？第一個念頭是想拼手速，不管價格怎樣，開盤能全賣出就賣，但又覺得這樣不就跟一些恐慌的散戶一樣，崩潰不已，話題引發熱議。

農曆年期間，DeepSeek推出低成本的AI模型、美國關稅戰開打，以及美國總統川普針對台灣晶片加徵關稅等三大變數。就有網友在PTT的Stock板請益，「要收假了，好害怕過年後的開盤該怎操作啊？」第一個念頭是想要開盤時拼手速，「就不管價格怎樣了，能先全賣出就賣出，等跌個幾天
後再來買回來？」

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但仔細思考後，又覺得自己這樣急著賣，不就跟一些恐慌的散戶一樣嗎？是不是該逆向思考一下，「如果有難得的特價機會，乾脆將現有資金分個十等份，以過年前的價格，然後每跌個10%的時候就進場1/10的資金，這樣分個十次進場撿便宜呢？」最後忍不住哀號，「過年後的開盤到底該怎操作啊啊啊啊！」

看到貼文後，就有人秒笑，「問就是歐印」、「板上一堆對台積信心滿滿的，你第一時間賣出，他們第一時間買入」、「人生這麼長，你害怕的開盤還有更多」、「每年過年都要這麼恐慌，還是去定存算了」、「你賣我就撿^^」、「來股板問這種問題，不如去廟裡求神問卜。」

有網友則回文直呼，「實屬有點浮誇了= =，每天被恐嚇，到頭來恐懼感會逐漸麻痺」，認為台股內需極強，「市場大媽沒在管國際新聞的，跌就是買。」

統一投顧董事長黎方國指出，AI公司DeepSeek以低成本演算開出ChatGPT的AI模型，市場擔心降低對GPU等硬體的依賴程度，這也導致農曆年封關期間，美國AI大型科技股回檔，這段期間輝達跌了14%、台積電（2330）ADR跌了4%，而新加坡富台期順勢回檔2%，明日台股開盤將率先反映上述負面因素。

台新投顧副總黃文清則說，除了美國主要AI科技回跌外，貿易關稅戰尚未得到好的溝通解決之道；此外，美國點名有98%晶片生意跑到台灣，打算針對半導體課徵全面關稅。台股需要時間來消化上述3項不確定因素，短線上先觀察23000點位的支撐，後續還得釐清DeepSeek成本數據，是否如所公開那麼低？還有美國是否會有更進一步的晶片禁令，來圍堵中國大陸AI發展。

本土法人私下則認為，DeepSeek橫空出世的時間正逢台股休市，算是逃過最直接的一波衝擊，現階段內資支撐力仍在，蛇年紅盤不致於崩跌，新春開紅盤也不必急著賣光。

【延伸閱讀】
►台股蛇年紅盤3利空罩頂！　專家：大箱型震盪跑不掉
►2大利空連爆！台股明天「迎季線保衛戰」　專家：影響約500點

關鍵字： 台股春節投資AI關稅股票股市開盤PTT

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