快訊／幸運兒是你嗎？大樂透1.6億開獎了　中6號碼明天繼續放假

川普啟動關稅戰「擬對台半導體加徵關稅」 經濟部回應了

美國總統川普宣布對墨西哥與加拿大進口商品徵收25%關稅，更揚言要對台灣半導體加徵關稅，對此，經濟部強調，持續關注美方政策後續發展，台美是互信的民主供應鏈夥伴，也是商業上互惠的供應鏈夥伴，後續將與美方溝通合作，確保台美產業及國家利益互利發展。

台股蛇年紅盤3利空罩頂！ 專家：大箱型震盪跑不掉

明（3）日台股農曆蛇年將即將開紅盤，惟農曆年期間，DeepSeek推出低成本的AI模型、美國關稅戰開打，以及美國總統川普針對台灣晶片加徵關稅等三大變數，投資專家認為，明日台股將先行反映，農曆年期間費城半導體、輝達的跌勢，明天開紅盤恐將面臨修正壓力，但整體走勢仍不脫2024年10月以來，大箱型震盪格局。

台股10年春節紅盤日一表看！ 法人估蛇年挫殺450點回測22600

明（3）日是蛇年農曆年開紅盤日，原先市場評估，隨著市場資金歸隊，台股呈現上漲格局，惟DeepSeek橫空出世，造成農曆年封關期間，美國AI科技股重挫，台積電ADR重挫4%，打亂市場預期，法人表示，儘管蛇年開紅盤可能收黑，AI發展正在上升階段，待市場短線利空消息獲得去化，台股仍有震盪走高的機會。 從歷年統計分析，自2015~2024年十年以來農曆年新春，除了2017年、2020年兩次是收黑之外，其餘八次都是收紅，由於年前台

不是連上6天班！收假怕爆「1件事」 他求救：要拼手速嗎

春節連假要結束了，台股明（3）日就要恢復交易，蛇年開盤受投資人關注。不過，就有網友陷入膠著，不知道開盤該要怎麼操作才好？第一個念頭是想拼手速，不管價格怎樣，開盤能全賣出就賣，但又覺得這樣不就跟一些恐慌的散戶一樣，崩潰不已，話題引發熱議。

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤：是時候變有錢

川普2.0啟動，回歸白宮不到1個月就簽署行政命令，對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收高額關稅，可預期將大幅影響金融市場。暢銷財經書籍《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）在個人「X」平台發文，點名黃金、白銀、比特幣等3類資產的價格可能會崩盤，「是時候變得更有錢了」。

2大利空連爆！台股明天「迎季線保衛戰」 專家：影響約500點

長達9天的春節連假即將結束，台股明（3）日就要恢復交易，蛇年開盤是投資人關注重點。台股休市期間，遭遇DeepSeek利空衝擊，累計跌幅約達6%，加上川普關稅2.0版上路增加不確定性，專家分析，可能將面臨約22998點的季線保衛戰。

看房順路拚手氣 苗栗男竟刮中百萬成家金

看屋順手買「2000萬超級紅包」刮刮樂，苗栗縣苑裡鎮「王子財神投注站」一名幸運兒刮中百萬元買屋成家金！

寺廟名有靈感招財貓助力 南投堂兄弟刮中百萬獎

招財貓果然招財！南投一對堂兄弟與彩券行的招財貓對到眼，就順手買了刮刮樂，很幸運就刮中百萬元。

「1200萬大吉利」第3張頭獎刮到了！ 桃園阿姨初三輕鬆入袋

台彩今（2）日證實，刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎已在初三開出，獎落桃園市中壢區華勛里晉元路138號1樓「福氣彩券行」，中獎人是一名熟齡女顧客，據福氣彩券行代理人楊小姐表示，這位阿姨在過年期間張羅完家中年節大小事後，在大年初三上午到店裡買幾張刮刮樂讓自己輕鬆一下，幸運中大獎。

6銀行美元優利定存大車拼 最高年息衝上10％

美國總統川普上任後祭出一連串新政、聯準會（Fed）降息腳步趨緩，美元年後續強，《ETtoda新聞雲》彙整6銀行搶攻年後資金回存市場，最高年息喊上10%，不過業者資金要求落差大，民眾捧錢搶優利定存之前要先看仔細。