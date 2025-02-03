4檔台股ETF春節後除息先開獎　00940周四打頭陣

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股蛇年開紅盤，包括季配型「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）、月配型復華台灣科技優息（00929）等多檔台股ETF即將在本月除息，其中有4檔台股ETF已先公告2月除息時程與配息金額，其中又以月配型元大台灣價值高息（00940）本周四（2月6日）最先發動，牽動投資人的目光。

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▲2月台股ETF除息時間表，可點圖放大（資料來源：證交所／製表：ETtoday新聞雲）

擁有82萬股民的00940預計2月6日除息，2月5日為最後買進日，此次配息暫定0.03元，3月3日入帳。

股東人數達23.8萬的月配型統一台灣高息動能（00939）預計2月11日除息，每股配0.05元，下周一（2月10日）是最後買進日，3月7日入帳。

目前擁有9萬4687名受益人、同屬月配型的群益科技高息成長（00946）預計2月13日除息，每股配發0.025元，2月10日為最後交易日，3月12日入帳。

股東人數8萬8377人的季配型元大台灣ESG永續ETF（00850）預計2月21日除息，每股配0.66元，最後買進日為2月20日，3月14日入帳。

證交所公告，2月尚有多檔台股ETF尚未開獎，包括已轉月配型的富邦台灣優質高息（00730）、富邦特選高股息30（00900）、00929、中信小資高價30（00894）、中信關鍵半導體（00891）、永豐優息存股（00907）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益台ESG低碳50（00923）、野村趨勢動能高息（00944）、00929、00878等多檔皆在其中。



群益投信表示，農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF來介入布局。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，在農曆年後投資布局方面，值得留意的主題便是低碳議題，台灣在2025年碳費將先試申報、2026年正式收費，意味著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨留意相關投資契機。