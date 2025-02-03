蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點　台積電跌75元至1060

▲台北股市蛇年紅盤失利，開盤大跌逾千點，台積電跌逾半根。（圖／記者屠惠剛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
美股在台股農曆春節休市期間承受川普關稅與DeepSeek兩大利空衝擊，4大指數表現皆墨，台股今（3）日開盤殺聲隆隆，指數開盤重挫逾千點，回測22500點，台積電跌75元至1060元，季線失守；台指期開盤跌逾千點回測22500點整數大關。
道瓊工業指數美股1月31日終場下跌337.47點或0.75%，以44544.66點作收，農曆春節期間累積跌幅高達0.88%。
那斯達克指數1月最後一個交易日下跌54.31點或0.28%，收盤報19627.44點，台股春節休市期間下跌1.91%。
標準普爾500指數1月31日下跌30.64點或0.5%，收6040.53點，台股春節休市期間下跌0.75%。費城半導體指數下跌14.68點或0.29%，收5015.85點，台股春節休市期間重挫8.29%。
重量級個股表現上，台積電ADR在台股春節休市期間下跌6.22%、輝達（NVIDIA）跌18.36%、微軟跌6.98%、Meta上漲10.53%，亞馬遜漲1.14%、蘋果上漲5.44%、google（谷歌）母公司Alphbet上漲2.78%，特斯拉（Tesla）下跌2.53%。
恐慌指數（VIX）1月31日收16.43點，單日漲幅3.72%，台股春節休市期間累積漲幅達8.81%。
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