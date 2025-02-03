蛇年紅盤大屠殺！台股重挫逾千點　台積電跌75元至1060

張忠謀曝台積電當年裁員風波 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳》下冊於去年11月29日出版，其中提到2008年金融海嘯期間，時任台積電執行長蔡力行決定裁員840人，這一舉動引發被資遣員工的抗議，甚至組隊到張忠謀家樓下表達不滿。張忠謀近日接受外國自媒體訪問時，再次詳述此事，強調台積電過去幾乎不裁員，而蔡力行的做法促使他重返台積電擔任執行長。張忠謀還透露，當時他的太太張淑芬幾乎整晚未眠，隔天一早便買了豆漿、燒餅油條慰問過夜的自救會員工，感動了大家，最終取消了原本計畫的凱道示威活動。