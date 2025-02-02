6銀行美元優利定存大車拼　最高年息衝上10％

▲台幣兌美元示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普上任後祭出一連串新政、聯準會（Fed）降息腳步趨緩，美元年後續強，《ETtoda新聞雲》彙整6銀行搶攻年後資金回存市場，最高年息喊上10%，不過業者資金要求落差大，民眾捧錢搶優利定存之前要先看仔細。

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▲6銀行美元優利比一比，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲）

理專表示，美元仍是台外以外最主流的貨幣，年後換匯存美元需求大，包括王道銀行、將來銀行、聯邦銀行最高優利都集中在一個月期定存，以王道銀、將來銀行年息最高10%最吸睛。

不過，聯邦銀打出年息8%、單筆起存金額100美元（約台幣3277元）即可受理，其他業者起存金額多落在1000美元至3000美元之間（約台幣32774元～台幣9萬822元），包括滙豐銀行、中國信託、台北富邦銀行都設定優利存款上限不得超過100萬美元（約台幣3277.4萬）。

北富銀表示，不少民眾會趁年底檢視調整投資配置，加上年終獎金入袋，可能有不少資金停留在帳戶內，若暫時沒有支出需要，或尚在觀望適合的投資標的，可善用優利定存做為資金短期停泊工具，不僅穩健安全，還能提供不錯的利息回報。

以北富銀「金蛇迎春 好利成雙」為例，2月14日以前前臨櫃或透過「Fubon+ 台北富邦行動銀行」APP的外幣優利入口，使用新資金或換匯資金承作定存，最高可享美元年息 5.25%。