張忠謀曝台積電當年裁員風波　 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳》下冊於去年11月29日出版，其中提到2008年金融海嘯期間，時任台積電執行長蔡力行決定裁員840人，這一舉動引發被資遣員工的抗議，甚至組隊到張忠謀家樓下表達不滿。張忠謀近日接受外國自媒體訪問時，再次詳述此事，強調台積電過去幾乎不裁員，而蔡力行的做法促使他重返台積電擔任執行長。張忠謀還透露，當時他的太太張淑芬幾乎整晚未眠，隔天一早便買了豆漿、燒餅油條慰問過夜的自救會員工，感動了大家，最終取消了原本計畫的凱道示威活動。

張忠謀在上月27日於YouTube頻道《fOx Hsiao》中接受外國自媒體人專訪，詳談台積電的多次重要轉折，其中包括他在自傳中提及的內容。主持人Acquired在節目摘要中提到，此次訪問是由輝達執行長黃仁勳協助安排，團隊特地前往台北進行訪問。訪談長達超過兩小時，張忠謀表示這是他多年來接受最長的一次訪問。

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在專訪中，張忠謀回憶他與黃仁勳的結緣經過，當時輝達財務狀況不佳，但黃仁勳自信滿滿地表示其晶片能讓輝達重振旗鼓，並成為台積電的重要客戶。最終張忠謀答應合作，如今輝達果然成為了台積電的大客戶之一。

張忠謀也詳談自己2009年重返台積電擔任執行長的經歷，當時面臨不少挑戰，包括輝達晶片良率爭議、40奈米製程問題、晶片代工價格下跌等。張忠謀指出，當時還有一個更急迫的問題，就是前任執行長進行的裁員，影響了6、700名員工。張忠謀強調，「這種做法我們向來不會採用」，並解釋台積電通常會給表現不佳的員工6個月的輔導期，而不是直接裁員。

張忠謀回憶，2009年1月，840名台積電員工因績效不佳被資遣，這些員工組成自救會並到他家樓下抗議。張忠謀說，「這還只是第一次，過了一個月後問題依然存在，結果他們又來了」，約有25人決定在他家附近的小公園過夜。張忠謀透露，當時他的太太張淑芬幾乎整晚沒睡，隔天一早買了豆漿、燒餅油條慰問過夜的自救會員工，感動了大家，最終取消了原本計畫的凱道示威活動。

後來，張忠謀授權公司高級主管召開處理方案說明會，邀請所有被離職員工返回台積電工作。張忠謀提到，他仍留下了做出裁員決定的執行長，並與他私下談過多次，表示他仍是接班人選，但最終該執行長離職，轉任聯發科副董事長兼總經理。