蛇年紅包更香！7銀行台幣競推優利活存　年息衝上10%

▲台幣現鈔示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

搶攻金蛇年紅包回存商機，7家銀行祭出台幣優利活存，其中包括聯邦銀、王道銀、將來銀行等3家業者優利年息都高達10%，讓蛇年紅包回存更香。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》彙整7家銀行台幣優利活存戰略，年息10%的3家銀行優利期間都不到兩個月，以將來銀行30天最短，王道銀行2個月最長，不過聯邦銀一個月優利活存台幣限額15萬元以內適用，滾存優利彈性不同，民眾可以多方比較。

LINE Bank指出，即日起至3月31日止存入口袋帳戶即可享有優利，1元起息、存款金額由過去常設的5萬元拉高至10萬元，優利1.5%，不必解任務，若能存滿每月可領息123元。

理專指出，往年台幣優利活存大戰多集中在純網銀（將來銀行、LINE Bank、樂天銀行）與原生數位銀行王道銀等業者手中，遠東銀、聯邦銀兩家小型銀行偶有參戰，中大型銀行台新銀在今年初針對新舊戶提出不同優利策略，且舊戶優利存款限額高達30萬元，傲視群雄。

台新銀指出，即日起至7月1日止，首次開立Richart帳戶可享優利子帳戶3.5%優利(10萬元內)、已持Richart帳戶完成任務亦可享優利子帳戶1.6%高利(30萬元內)。