川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤：是時候變有錢

▲清崎曾表示,比特幣來到7.6萬美元時,他已持有73枚比特幣。(圖/記者陳瑩欣攝)

記者鄺郁庭/綜合報導

川普2.0啟動,回歸白宮不到1個月就簽署行政命令,對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收高額關稅,可預期將大幅影響金融市場。暢銷財經書籍《富爸爸.窮爸爸》作者羅伯特.清崎(Robert Kiyosaki)在個人「X」平台發文,點名黃金、白銀、比特幣等3類資產的價格可能會崩盤,「是時候變得更有錢了」。

隨著川普提高關稅,羅伯特.清崎表示,黃金、白銀、比特幣的價格可能會崩盤,對此直呼「GOOD」,因為價格崩潰後,他會買進更多,「市場崩潰意味著資產正在出售,是時候變得更有錢了。」

文中,羅伯特.清崎也提到,現在金融市場上最大的問題,是不斷增加的債務,而且狀況似乎只會變得更壞。美國知名對沖橋水基金創辦人、億萬富翁達里歐(Ray Dalio)上月也曾表示,美國政府的債務問題日益嚴重,每分鐘的利息高達200萬美元(約新台幣6650萬元),已到破產在即的等級。

TRUMP TARRIFS BEGIN: Gold, silver, Bitcoin may crash. GOOD. Will buy more after prices crash. Real problem is DEBT….which will only get worse. CRASHES mean assets are on sale. Time to get richer.