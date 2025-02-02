川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤：是時候變有錢

▲清崎曾表示，比特幣來到7.6萬美元時，他已持有73枚比特幣。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

川普2.0啟動，回歸白宮不到1個月就簽署行政命令，對墨西哥、加拿大及中國進口商品徵收高額關稅，可預期將大幅影響金融市場。暢銷財經書籍《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）在個人「X」平台發文，點名黃金、白銀、比特幣等3類資產的價格可能會崩盤，「是時候變得更有錢了」。

隨著川普提高關稅，羅伯特．清崎表示，黃金、白銀、比特幣的價格可能會崩盤，對此直呼「GOOD」，因為價格崩潰後，他會買進更多，「市場崩潰意味著資產正在出售，是時候變得更有錢了。」

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文中，羅伯特．清崎也提到，現在金融市場上最大的問題，是不斷增加的債務，而且狀況似乎只會變得更壞。美國知名對沖橋水基金創辦人、億萬富翁達里歐（Ray Dalio）上月也曾表示，美國政府的債務問題日益嚴重，每分鐘的利息高達200萬美元（約新台幣6650萬元），已到破產在即的等級。

TRUMP TARRIFS BEGIN: Gold, silver, Bitcoin may crash. GOOD. Will buy more after prices crash. Real problem is DEBT….which will only get worse. CRASHES mean assets are on sale. Time to get richer. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 31, 2025

事實上，羅伯特．清崎約2個月前，曾以自問自答的方式分析投資風向，點名存美元、披索、日圓、歐元和加幣的人，將會更窮，「存戶是輸家，因為現金是垃圾。」直呼黃金、白銀、比特幣才是致富投資，相當看好這3類資產。

他認為，比特幣即將突破10萬美元大關，屆時窮人和中產階級幾乎不可能迎頭趕上，只有企業、銀行和主權財富基金等超級富豪才能買得起比特幣。