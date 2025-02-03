川普對中加墨關稅措施沒給搶運機會　上半年恐淡季更淡

▲川普對中加墨關稅措施沒給搶運機會，業界高階估上半年恐淡季更淡。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普本月1日下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，陽明海運前董事長謝志堅指出，川普沒給美國進口商搶運避高關稅貨載機會，加墨也已提出報復措施，這將讓上半年的貨櫃船運市場回到正常的淡季狀況；外籍船公司高階認為會是淡季更淡，需要一段時間觀察等後續發展。

船公司總經理級高階指出，加拿大、墨西哥和美國都屬於邊境運輸，主要透過陸運運輸，短期看對船公司影響不大，但因墨加主要靠進口原物料與半成本製成商品銷往美國，前段的運輸量會逐漸受到影響，而墨加也要對美國徵高關稅，也會讓市場交易量變小，並可能引發通膨，影響民眾購買力；中國大陸這次被加徵10%關稅，估計已貶值一成的人民幣可以應對這次加稅，但川普是否再加高關稅有待觀察，估計市場是會亂一段時間的。

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謝志堅則分析，目前還不知道美國的加徵關稅措施是從貨物到港日還是裝船日算起，上半年原本就是市場淡季，少了原預期的搶運貨，就會回復正常淡季，而下半年商船重回紅海，免繞好望角機會高，將會多出約一成的運力，加上今年新造船預計增加約6.5%運力，加總過剩的運力將讓貨櫃船公司業績表現變得平淡。

上周匯豐全球研究在其最新的《全球貨運監測》中估計，加薩的停火、胡塞武裝暫停對紅海的商船襲擊，以及胡塞武裝釋放銀河領袖船員，可能會堅定對恢復該地區和平的情緒，並進一步影響現貨運費，但估計上半年船公司仍可享有“體面”利潤；海運聯盟重組與川普關稅政策的不確定性，可能會緩衝現貨市場運價的硬著陸現象，但船公司獲利在下半年應該會惡化。

隨著胡塞紅海威脅的解除，貨櫃運價恐急劇下降，匯豐估計2025年貨櫃船運力約增長10.5%，供給約增長2.7%。

謝志堅則指出，Alphaliner估去年貨櫃船運市場需求增加4.5%，今年估僅增加2.5%，在美國關稅與紅海危機解除雙重因素下，恐不利船公司今年美國線5月1日調升長約運價計畫。