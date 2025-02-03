台股蛇年紅盤重挫830點史上第4大　台積電收跌65元至1070

▲台股蛇年紅盤日重挫。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3）日是金蛇年開紅盤，但受到春節假期AI股利空以及美國總統川普開徵關稅，指數開低走低，終場以大跌830.7點或3.53%、22694.71點作收，創下台股史上第4大跌點，台積電（2330）下挫65元至1070元。

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台股今日以下跌728.7點、22796.71點開出，即今日最高點，由於賣壓沈重，甫開盤沒有多久即來到今日最低點22502.20點，下挫1023.21點。