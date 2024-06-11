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美債價格連4漲　億元教授：很大機會要降息了

億元教授鄭廳宜觀察，美國通膨已被控制，很大機會要降息了。

▲億元教授鄭廳宜觀察，美國通膨已被控制，很大機會要降息了。

圖文／鏡週刊

美國10年期公債殖利率上週連4降，最低來到4.335％，創近2個月來新低，美債價格則連續4個交易日攀升，債蛙抱團嗨翻，「我的美債轉正了，再拿閒錢補進。」事實上，今年以來大量國際資金流入固定收益型產品，尤以美債最吸金，而台灣市場則以美債20年期ETF存債感最強，人氣爆棚。

「美國官員有人鷹派、有人鴿派，每天吵吵鬧鬧很無聊，用經濟數據就能證明一切，很大機會要降息了。」億元教授鄭廳宜觀察，美國通膨已被控制，第1季GDP成長率從1.6％下修至1.3％，核心PCE（個人消費支出）年增率2.8％，創今年最低，實質個人消費支出也下滑，月增率為負0.1％。

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此外，美國聯準會主席鮑威爾在5月的FOMC會議後也對外提到，美國勞動力市場「意外」惡化（unexpected deterioration），此話一出，讓市場正視，美國企業的營運動能並非表面上這般強勁。

「買美債早晚會贏的啊！資金要先卡位。」鄭廳宜透露，原本2個女兒各買滿600萬就抱緊觀望，睽違近半年，5月底再度進場，「我叫女兒們各自加碼100萬美債ETF，因為美國通膨減弱，帳面上可望逐漸彌補虧損，接下來就是坐享資本利得，等待開花結果啦！」

事實上，今年以來債券ETF買氣持續熱絡，根據資金流向監測機構EPFR統計，國際債券資金已超過23週呈現淨流入，再以國內來看，台灣股民瘋買債券ETF，近2年高達9,000億元，其中有一半比例的資金押注在美國20年期長債ETF，集保中心也統計，整體債券ETF（不含槓反）總受益人數週週增加，今年以來激增51萬人搶當債粉，總計已突破160萬人。

統計至6/6投信發行的海外市場ETF排行榜中可見，股民最愛的前3名都是美債ETF，老將元大美債20年（00679B）人氣最旺，受益人數達33.19萬人；緊追在後的亞軍是，發行不到1年的新兵群益ESG投等債20+（00937B），吸引28.67萬人買進。第3名則是國泰20年美債（00687B），今年以來已追募6次，受益人數膨脹7倍、達21.35萬人，持有超過千張的大戶就有上百位。

「債蛙們終於笑了，有閒錢就再補一點，坐等價差。」鄉民蠢蠢欲動，搶答送分題穩賺一波。國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，由於債券價格和市場利率是反向關係，開始降息代表利率下滑，債券價格就會反彈，投資人在降息前可穩穩領息，當降息開始則有上漲空間可期。


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關鍵字： 鏡週刊億元教授鄭廳宜美股

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