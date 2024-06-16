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黃仁勳建議：台灣要投資更多AI超級電腦

▲▼COMPUTEX開幕主題演講邀請NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳進行專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指出，超級電腦會發掘新知、推進技術，是未來創造智慧的重要科學工具，輝達每年都會在台灣擴展超級電腦，與台灣合作夥伴開發AI軟體，他建議台灣要投資更多AI超級電腦。

談及台積電，他表示，多元化和備援是輝達與台積電長期合作的關鍵，沒有台積電，輝達就沒有繪圖處理器（GPU），而輝達每天都在改變計畫，「但台積電從不厭煩」。

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TVBS看板人物節目專訪黃仁勳，今天晚間播出完整版內容，黃仁勳暢談AI應用發展、在台灣布局研發中心、超級電腦、設立總部等議題，更深度談及輝達與台積電的長期合作關係。

談到在台灣布局研發中心，黃仁勳表示，輝達在台灣發展已有很長歷史，當初在台灣尋找合作夥伴，除獲得台積電支持，還有包括半導體封測廠矽品，以及鴻海、華碩、微星、廣達等合作夥伴，歷程超過25年。

他指出，台灣科技業擁有非常出色的卓越技術，生態系更是獨一無二，加上台灣產業的職業道德和合作精神，都令他非常欣賞台灣產業和企業；台灣有許多工程專業人才，輝達在台灣已有數百名工程師，未來將招募上千名工程師，並希望在台灣能有適合土地建立總部。

談及與台積電的合作關係，黃仁勳說，多元化和備援是輝達與台積電長期合作的關鍵，台積電技術優秀，特別是在半導體設計電晶體和大規模製造複雜程度，「台積電非常出色」。

他指出，台積電是全球重要的AI代工廠，若沒有台積電，輝達就沒有繪圖處理器（GPU），也無法協助客戶提供客製化人工智慧服務。

黃仁勳說，輝達每天都在製造AI工廠，AI工廠整合各種複雜晶片，台積電除在協助製造AI工廠的晶片方面做得很好，量產能力更是靈活得「令人讚嘆」。

他用麥當勞與高檔餐廳形容台積電，不僅能大量生產食品或美食，也可按照消費者的要求客製化產品，並兼顧質量平衡成長；輝達每天都在改變計畫，「但台積電從不厭煩」。

談到輝達在台灣建造超級電腦Taipei-1，黃仁勳指出，在AI時代，光靠工程師不能寫出人工智慧軟體，但超級電腦可以協助完成；輝達每年都會在台灣擴展超級電腦，與台灣合作夥伴開發AI軟體。

他建議，台灣要投資更多AI超級電腦，因為超級電腦是未來創造智慧的重要工具，超級電腦會發掘新知，未來必須要有超級電腦這樣的科學工具，才能推進技術。

黃仁勳表示，20年前輝達積極布局加速運算技術，帶動人工智慧技術發展，也開發出生成式AI（Gen-AI）應用，現在是產業重整的關鍵時刻，演進到GPU晶片和大語言模型架構，對於全球大型、中小企業和新創業者來說，是很好時機和時代，更是新時代的起跑點。

 

關鍵字： 黃仁勳輝達供應鏈NVIDIA

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