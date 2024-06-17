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英特爾IFS虧損遭投資人怒告　陸行之：被蘋果、輝達併購才有望翻身

▲Intel,英特爾。（圖／路透）

▲Intel。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾（Intel）旗下半導體代工事業虧損擴大，一家名為Levi & Korsinsky的律師事務所質疑該公司今年第1季財報不實，並涉嫌隱暱製造部門虧損，發動大規模集體訴訟行動，呼籲受害股民在7月2日前完成求償登記，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，如果英特爾無法在2025年量產出貨20A/18A，然後公司又出來說manufacturing ready跟mass production差很遠，Pat的CEO位子將岌岌可危，到時候英特爾給蘋果或NVIDIA來併購管理可能會比較有機會翻身

2021年，Intel執行長基辛格(Pat Gelsinger)才宣布將分拆設計與製造代工部門，並推動4年代工計劃，企圖在2025年趕上台積電與三星，不過去年虧70億美元、今年第1季又虧25億美元，引發投資人質疑。

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《MarketScreener》報導，該訴訟旨在代表英特爾公司投資者追回損失，這些投資者在2024 年1 月25 日至2024 年4 月25 日期間因涉嫌證券欺詐而受到不利影響。

陸行之指出，之前一直覺得新CEO講話很誇大，結果賠錢的投資人找上門了，當然英特爾的律師團隊也不是省油的燈，目前來看IFS對英特爾而言，仍然是個沒有割掉的瘤，但在拿了85億美元的美國政府補助，加上110億美元貸款的加碼投資之後，如果還是無法在2025年量產出貨 20A/18A，然後公司又出來說 manufacturing ready 跟 mass production 差很遠，CEO位子將岌岌可危了。

陸行之更表示，到時候英特爾給蘋果或NVIDIA來併購管理可能會比較有機會翻身。

關鍵字： 英特爾

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