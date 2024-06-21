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先探／Fun暑假嗨爆　法人狂敲哪族群

圖／先探投資週刊 提供

七月起進入出國旅遊季，航空產業再受惠特定載貨需求，可能迎來史上最旺季，此外，遊戲產業的橘子、鈊象等也獲得法人資金關愛眼神。

文／周佳蓉

熱鬧的Computex、WWDC科技盛會相繼落幕，下半年開始便是眾人期待的旅遊、暑期旺季，五月底開辦的全台夏季最大旅展─國際觀光博覽會，以空前的規模為盛夏的到來提前拉響了前奏，政府這次也對花蓮震災編列逾十二億預算，祭出旅遊補助和各式便利旅運方案，幫助花東觀光產業及當地業者漸漸走出陰霾。

據UNTWO（聯合國旅遊組織）調查統計，新冠疫情影響力消退後，國際觀光強勁復甦的勢頭，讓二三年國際入境旅客人次回復至疫情前一九年的八八％，約十三億人，國際客運量也回復至八九％，全球有高達六七％的旅遊業者認為，今年的觀光收入將比去年更好，而UNTWO預估今年旅遊熱度將持續，國際觀光人次可望衝上十五億人，較一九年小幅成長約二％。

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長榮航客、貨皆旺

旅遊旺季即將到來，航空雙雄長榮航、華航為了更明確掌握系統金流、人流，紛紛調漲訂位服務費。華航率先於六月開徵每人二五美元的訂位費，長榮航空則自七月一日起跟上，除香港以外的國際航班都將加徵訂位費；此外，台灣虎航-創也自六月中旬調整手續費率及收費方式，將旺季航班的航段變更費調漲至四○○元。

一般來說，五、六月一直被視為航空貨運淡季，然而，今年受到跨境電商、ＡＩ伺服器運輸需求增加，航空業淡旺月差異較不明顯。長榮航總經理孫嘉明觀察到，加上日本、歐美航線已提前在第二季載客率衝破九成，第二季整體平均載客率也有八成，因此墊高營運基期，加上長榮航再引進第九架七七七Ｆ貨機挹注貨運營收，前五月合併營收八七八．七億元、年增近十七％，展望第三季，長榮航依舊對客、貨運維持正向看法。

華航則是全球第六大貨機機隊，北美貨運占比近四成，今年再交機三架貨機，隨著新機到來，也會陸續將舊貨機汰換。客運方面，華航整體客運班次今年增加二五％，隨著將迎來每年最旺的第三季，華航表示，暑期全航線訂位率已達八成，看好今年的旅遊熱度持續，客機因為面臨航太供應鏈交機延誤的問題，公司採用延長租機租期策略，續租八架客機以維持運能穩定。

鳳凰跨足飯店，鎖定高端

貨運因紅海危機、巴拿馬運河等因素運價欲小不易；客運方面則因油價、人力成本上升等因素，導致機票維持高檔趨勢持續，而在高票價、旅展推波助瀾之下，法人預估航空雙雄下半年營運表現可望更優，另一方面，若兩岸觀光能再順利鬆綁，可望再推升空運雙雄一整年的營收水平。疫情之前，中國曾是台灣來台觀光主力，最高占比來到四成，如今卻僅占個位數，截至第一季數據顯示，旅客國籍組成已改為日本第一，港澳、韓國第二、第三。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2305期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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