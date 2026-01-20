滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！　她10年後感謝自己：不後悔

▲原PO買儲蓄險強迫自己存錢。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會透過買股票、投資房地產，增加自己的被動收入，但也有人選擇保守理財路線，一名女網友表示，18歲買了人生第一張儲蓄險保單，投保動機並非追求高報酬，而是希望透過保單機制，強迫自己存錢，如今保單已繳滿期，回顧這10年理財歷程，她直言從未後悔當初的選擇。

18歲堅持買儲蓄險 10年後感謝自己



女網友在Dcard發文，剛滿18歲時想法相當單純，只是想把錢「強制綁住」，於是藉由親戚協助規劃保單，簽下人生第一張合約。當時男友對她購買儲蓄險一事相當反對，甚至質疑在沒有多餘資金的情況下為何還要買保單，不如投入股市，報酬率也許更高。

但原PO知道自己是個戀愛腦的人，如果男友沒錢，她就會拿錢給對方，所以想透過儲蓄險把錢綁住。她表示，這張保單就像帳單一樣，每月自動扣款，有時還佔據信用卡額度，無形中降低了消費慾望。「其他投資方式往往會受到人性影響、情緒、市場波動，以及身邊人的聲音，比較難控制花費，容易被左右。」

她表示，對於花錢容易衝動、缺乏自制力的人來說，是一種有效的「強制儲蓄」方式，「對當時的我而言，它是最適合我的選擇，從來沒有後悔過那個決定，感謝那個18歲的自己。」

貼文曝光，掀起網友討論，「儲蓄險的好處真的就是綁住你的錢，我也是因為儲蓄險，所以當初投資詐騙沒被騙那麼多」、「在年輕沒有理財知識而且也不知道怎麼存錢的時候，儲蓄險真的是一個很好的工具」、「我其實也滿感謝當時自己買儲蓄險，一方面當時ETF什麼的沒那麼出名，儲蓄險是相對穩定也有收益的」、「個人的第一桶金也是靠儲蓄險幫忙留住的」。