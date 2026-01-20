跳槽一線IC卻更慘？為薪水來新竹「領不到台積電一半」他崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在台灣科技業當道，但有網友感慨，在非一線IC公司待了兩年半，第一年年薪約120萬、第二年130萬，因不滿發展與待遇決定跳槽一線IC，沒想到薪水不升反降，第三年直接退回120萬，與同期進入台積電的朋友年薪逼近300萬形成強烈對比，讓他對當初為了薪水北漂新竹的選擇感到相當後悔。

原PO在Dcard發文，自己原本在非一線IC公司擔任RD，跳槽後老闆卻要求他「吃棍子」，等於重新計算年資，導致薪資倒退。他也曾詢問是否能以簽約金彌補落差，卻被回應轉職第一年減薪很正常，要看長期發展，還強調公司加班不會擋，讓他聽了更不是滋味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同期朋友在台積電「年薪已快300萬」

他進一步表示，詢問同事後才發現，從去年開始分紅就被打折，今年又再砍八折，待了四、五年的前輩年薪頂多200萬左右；反觀朋友在台積電，不僅分紅越來越多，工時也沒比較長，製程設備還不用輪大夜，讓他直言「一線IC根本不如GG」。

除了薪水落差，原PO也大吐新竹生活成本的苦水，指出新竹物價漲幅比台北還兇，裝潢、剪髮、夜市小吃樣樣貴，房價兩年翻倍，連外縣市雞排來新竹都要加價賣，讓他感嘆在新竹既領不到高薪，又要承受高物價，「真心覺得在新竹很悲哀」。

對此，網友也紛紛留言回應，「之前就在說不要再選IC了，進來都在幫老人打雜，錢也沒領到」、「努力讀IC的我快破防了啦」、「在一線IC廠做糞事真的尷尬，要錢沒有、要職涯成長也沒有」、「二哥都領比你多欸！」但也有人認為，「IC可以蹲比較久，台積你兩年都不一定能待滿」、「哪裡錢多往哪跑，當初選電機不也是這個道理？去台積吧！」