地緣政治風險、美期中選舉　元大期：今年市場波動度不亞於去年

今（2026）年是美國總統川普主政第二年，元大期貨認為，今年依然存在地緣政治、全球經濟不確定性等風險，尤其又遇上美國期中選舉年，因此市場波動度不亞於去（2025）年，這對衍生性交易市場是機會，同時也是挑戰。

台股現貨指數頻創新高，近期市場交易量明顯放大，元大期貨指出，1月出現單日達310萬口，高於去年150萬口日均量，今年整體交易環境可望比去年來得好，由於川普行事風格「沒有做不到、只有想不到」，加上期中選舉效應，預期今年市場會很熱鬧，帶動衍生性商品市場的參與度。

去年元大期成立新加坡據點，這是睽違八年再度設立海外據點，未來策略專注在香港市場經營，以及站穩新加坡市場。

今年農曆春節台股將休市長達11天，但國際金融市場仍持續運作，為協助投資人掌握假期中的海外交易機會，元大期貨延續「春節不打烊」服務，今年已邁入第32年，並首度採分段賽制規劃春節活動。活動即日起至2月28日，分為暖身與正式兩階段進行，交易人於春節期間參與海外期貨交易，即有機會獲得萬元獎勵及純黃金紀念牌，除夕至初四期間亦規劃每日抽出萬元紅包，提升假期市場參與度。

