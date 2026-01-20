ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00929換股戰力大噴發！績效超車00878、0056　強勢登頂高股息ETF冠軍

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）再次成為鎂光燈焦點！隨著2025年底指數編製規則升級並完成換股，投資組合火力大幅提升，展現強勁爆發力。最新數據顯示，00929調整持股後淨值增幅達7.68%，一舉超越高股息ETF人氣王00878、0056等兩大勁敵，成功奪下高股息ETF績效王座，顯示其指數優化後的優異戰力。

這次績效能有如此大的躍進，主要歸功於指數規則的成功調整。00929將成分股檔數從原本的40檔擴充至50檔，並改為一年兩次的換股機制，有效優化持股品質。這項改變讓00929整體投資組合更具彈性與前瞻性，讓市場明顯感受到00929不再只是被動的月配息工具，而是具備更強攻擊力的科技高息組合。

專家進一步分析，00929能夠在短時間內衝上第一，關鍵在於新納入科技綠能黑馬股。受惠於近期國內土方廢棄物處理議題延燒，龍頭廠可寧衛（8422）股價強勢噴發，不僅直奔漲停鎖死，更出現近10萬張買單排隊搶進的熱況。00929透過敏銳的規則調整，去年12月定審時將可寧衛納入成分股，成功搭上這波環保題材飆漲列車，不僅擴大產業布局，也為投資組合注入具政策題材防禦屬性的資產，展現出靈活換股與主動攻防的調整能力，也為投資人創造多元的超額報酬。

除了環保飆股助攻，00929穩坐績效王者的另一大支柱，就是補齊了AI核心版圖，意味著投資人不再只能透過市值型ETF參與AI成長，也能在高股息ETF中同步享有AI供應鏈的成長潛力。

本次換股將全球先進製程龍頭台積電與IC設計大廠聯發科納入組合，徹底擺脫高股息ETF成長性不足的刻板印象。如今的投組兼具權值股的成長動能與政策股的防禦屬性，這種強強聯手的配置，有助於00929在多頭時能領漲，震盪時亦有綠能產業支撐，攻守表現更加全面。

回顧2025年，00929交出12次除息全數填息的亮眼成績，且因規則優化強化了現金流來源，全年四度調高配息，目前年化配息率來到6.6%。市場普遍認為，00929現階段佈局完整涵蓋AI供應鏈與循環經濟題材，這波煥然一新的操作策略正持續吸引資金回流，對於想兼顧科技成長與環保紅利的投資人而言，無疑是極具吸引力的標的。

關鍵字： ETF高股息月配息00929可寧衛

